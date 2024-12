Corte Suprema revisa recurso de amparo interpuesto por defensa de Cathy Barriga

Este viernes, la Segunda Sala de la Corte Suprema dará su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por la defensa de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, el que está dirigido en contra de la resolución que autorizó la reformalización en septiembre, audiencia en que la Fiscalía la acusó de nuevos hechos de corrupción, específicamente, de falsificar los libros de contabilidad de la Municipalidad de Maipú que luego entregaba a Contraloría.

Tras los alegatos, el abogado de Barriga, José Miguel Barahona, señaló que “si bien es efectivo que se hicieron precisiones a los hechos que fueron formalizados en el mes de enero, se agregó un hecho que a nuestro juicio es inédito, es que sorpresa y, por lo tanto, conforme a lo que ha sido más o menos la la doctrina uniforme de la excelentísima Corte Suprema, eso no puede permitirse y, por ende, el objeto del recurso no es otro que la resolución de la Corte deje sin efectos esa formalización, sólo en aquella parte que integró un hecho inédito“.

“Lo importante es que se mantengan ciertos parámetros de legalidad“, sentenció el representante legal de la exedil.

Por su parte, el abogado querellante de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, sostuvo que “lo que nosotros hicimos fue señalar que lo que había ocurrido en la audiencia del 13 de septiembre respecto de este grupo de hechos en particular, era precisar la información falsa que se entregaba a distintos organismos, y aquí lo único que había era un cambio en el formato, es decir, los estados financieros, a diferencia de las cuentas públicas, y por otro lado, lo que se cambiaba también era el destinatario. Se le entregaba información falsa a la Contraloría, por lo tanto, nosotros entendemos no sólo que esto no escapa del núcleo sustancial de la imputación que se hizo en el mes de enero, sino que además hay un problema de preclusión procesal“.

“La defensa no interpuso los recursos ordinarios que establece nuestro ordenamiento jurídico, sino que interpuso un recurso de amparo tres meses después de que se produce la audiencia de reformalización, por lo tanto, nosotros acabamos de solicitar a la excelentísima corte que confirme la resolución de la Corte de Apelaciones en orden a rechazar este amparo“, afirmó.

Cabe señalar que el Ministerio Público lleva adelante una investigación en contra de Cathy Barriga por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, presuntamente cometidos mientras estaba a cargo de la administración de la Municipalidad de Maipú, donde habría defraudado por más de $33 mil millones.