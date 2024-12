"Cuesta entender por qué está en prisión preventiva": Joaquín Lavín padre reafirma su apoyo a Cathy Barriga

A través de una carta en El Mercurio titulada como “¿No hay justicia para Cathy Barriga?”, el ex alcalde de Las Condes y figura clave de la UDI, Joaquín Lavín, constató su apoyo a su nuera, la anterior edil de Maipú, quien por estos días se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el marco de una investigación por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

“Escribo como suegro y abuelo. Ha sido muy doloroso para nosotros y cuesta entender por qué Cathy Barriga está en prisión preventiva y por qué, además, la libertad o la cárcel dependen del juez que a uno le toque. Calificarla de ‘peligro para la sociedad’, como dice la última resolución, es una locura”, expresó el político en la misiva pública.

En esa misma línea, y en medio de las críticas hacia la exalcaldesa por la exposición de su hijo con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en redes sociales durante los instantes previos a su retorno a la cárcel, Lavín padre aseguró que “lo más difícil de esto es la situación de mi nieto. Ha sido tan manoseado el tema que comienza a verse afectado su derecho a ser atendido. Los que deben atenderlo se complican porque entienden que se arriesgan a que cada palabra de ese certificado sea escudriñado por los medios y quien lo firme sea citado a declarar por la Fiscalía, como ya ha ocurrido”.

Esto último, en el marco del reciente audio publicado en diversos medios de comunicación donde se escucha a Barriga entregar presuntas instrucciones para un certificado médico que justifique su presencia en las terapias del menor.

“Un canal de TV tuvo durante un mes un spot sobre diversos reportajes y casos judiciales, pero que parte con Cathy esposada y una voz en off que dice algo así como: ¿estará Cathy Barriga utilizando la enfermedad de su hijo para obtener su libertad? No se imagina el lector lo duro que es para una familia escuchar eso todos los días, conociendo el retroceso objetivo que para mi nieto ha representado la ausencia de su madre, y todo porque ella, supuestamente, mientras el juicio todavía no comienza debe estar en prisión preventiva por ser un ‘peligro para la sociedad'”, sumó el Opus Dei.

Al final del escrito -y firmando como Joaquín Lavín; papá, suegro y abuelo-, el exjefe comunal de Las Condes apuntó que “lo único que pedimos para ella es que haya un juicio justo. Con jueces que se atrevan a hacer justicia de verdad, sin mirar ni las redes sociales, ni la TV, ni la política. ¿Será mucho pedir en el Chile de hoy?”.