Ministra Jara y discusión de pensiones: "Hay que hacer un esfuerzo por no darnos gustos propios"

El debate en torno a la reforma de pensiones sigue su curso en medio de las diversas tensiones desatadas entre oficialismo y oposición. Es en ese contexto que la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, realizó un nuevo llamado a la búsqueda de acuerdos entre ambas fuerzas políticas.

Sobre la diversidad de visiones que existen alrededor la propuesta de ley, recalcó en entrevista con CHV Noticias que “hay una parte que no quiere que haya reforma (…), hay algunas personas que han planteado que es mejor que el Gobierno retire su proyecto”, agregando que “hay opiniones para todo”.

“El día que el Gobierno retire su proyecto, mañana no cambia la composición del Congreso, mañana no suben las pensiones, mañana no hay regulación de la AFP”, aseguró también la secretaria de Estado.

Sin embargo, fue entática en afirmar que “hay que hacer un esfuerzo por no darnos gustos propios, no darnos gustitos personales o gustitos de un determinado sector político, y cerrar el acuerdo de una buena vez. La gente necesita que las pensiones suban. Necesitamos regular a una industria que tiene ganancias supermillonarias y necesitamos que el país, desde su sistema político, resuelva su problema”.

Consultada por el presunto endurecimiento en el tono adoptado desde el Ejecutivo en torno a este debate, Jara aseguró durante el Encuentro Nacional 2024 “Mujer Toma Partido” que se trata de “una calificación que hacen algunos medios de comunicación”. “No sé muy bien qué tan distinto es de lo que siempre el Gobierno ha opinado. La verdad, nosotros siempre hemos querido que en este sistema haya un cambio, que el sistema no sea solo individual, que la AFP se transformen en otro tipo de instituciones, más alineadas con la seguridad social. No veo cambios en el tono del Gobierno”.