Eduardo Cardoza (MAM): "Aunque cierren las fronteras y militaricen cada metro la migración va a continuar"

Alrededor de un millón 918 mil 583 migrantes residen en nuestro país a diciembre de 2023, un 4,5% más que en 2022 según el informe del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) llamado “Estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile 2023”.

Dentro de los principales datos del documento dado a conocer este lunes destacan que del universo de personas, 979 mil 571 son hombres y 939 mil 12 son mujeres. Sobre las nacionalidades, la mayoría de los migrantes residentes en Chile son de Venezuela 728 mil 586 (38%), seguido de Perú 260 mil 785 (13,6%), Colombia 209 mil 946 (10,9%), Haití 188 mil 131 (9,8%), Bolivia 180 mil 266 (9,4%) y Argentina 83 mil 265 (4,3%).

Al respecto, en la primera edición de Radioanálisis conversamos con el vocero del Movimiento de Acción Migrante (MAM) e integrante de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, Eduardo Cardoza, quien señaló acerca de los resultados de este informe que “hay dos cosas marcan el documento, uno es que hay un crecimiento de la migración y es producto de que perdura la situación en Venezuela. Y, por otro lado, hay un incremento de la migración irregular, lo que es producto de las políticas que se están llevando adelante en materia de regularización, que no están dando resultados”.

“Además, desde el punto de vista de la información en general, la migración que está llegando son personas muy jóvenes (16,8%), por ende, son personas que están en edad laboral y van a tener facilidad de insertarse en ese aspecto, lo que es bueno porque estamos frente a una una sociedad que se esta envejeciendo, lo que va a garantizar el desarrollo del país en ese aspecto. Lo otro es un poco en qué condiciones se insertan estas personas y que un es la crisis de las políticas que estamos viendo. Por otro lado, vemos que también hacen falta políticas interculturales en Chile”, declaró.

Acerca de medidas para integrar de mejor manera a la comunidad migrante, el vocero del MAM afirmó que “hace falta generar espacios interculturales donde justamente las diferencias se conversen de manera de que haya un lugar donde se genere esa dinámica sin jerarquizar y que eso permita digamos una inserción más fácil de la gente. En la medida en que estén enfrentados discursos, no es posible si no hay ese espacio, que es necesario cultivar en general y que es necesario promoverlo con políticas públicas, si eso no se da, van a seguir existiendo estos choques que evidentemente no son buenos, no contribuyen en nada y tampoco resuelven el tema, entonces, estamos en situación que es bien compleja”.

“Hay todo un periodo de tiempo en que las personas arriban al país, momento en se podría utilizar en generar charlas organizadas, ordenadas, que se explique cuál es el país, cómo funcionan todos los ámbitos y también una política general que diga lo que son las migraciones, las que han existido siempre y que son fenómenos que los países con la mejor buena voluntad, aunque quieran cerrar las fronteras y pongan un militar cada metro en la frontera, las migraciones van a continuar igual porque es parte de el cómo funciona la humanidad desde hace muchísimo tiempo, entonces, hay que prepararse para eso”, agregó.