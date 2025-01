¿Se apaciguan las aguas entre el PC y el Gobierno?: Carmona entrega respaldo a propuesta que "aumente las pensiones ahora"

Este miércoles 1 de enero, mes en que se espera, el Senado llegue a un acuerdo en materia de pensiones, se dieron importantes señales de un posible apaciguamiento en la creciente tensión que se estaba generando entre el Partido Comunista (PC) y el Gobierno.

El desencuentro, recordemos, se produjo luego de que el exalcalde y militante del PC, Daniel Jadue, haya instado en retirar el proyecto de reforma previsional, para no “seguir aumentando las ganancias” de las AFP. Tal posición fue respaldada por parlamentarios de su mismo partido, que se abrieron a dicha posibilidad o a la de rechazar la reforma cuando esta vuelva a la Cámara de Diputados.

En ese contexto y durante una actividad desarrollada en Cerro Navia, en que se reunió con alcaldes de la Región Metropolitana para pedir su apoyo a al proyecto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara recalcó que la reforma de pensiones aún está en una etapa de negociaciones en el Senado, por lo que “antes de anticipar juicios, creo que hay que esperar lo que de ahí resulte”.

De todas maneras, la ministra reconoció que debe realizarse un trabajo, “no solamente con mis propios compañeros de partido que han manifestado esta posición, sino que también con muchos otros parlamentarios que pudieran tener dudas, vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo para tratar de explicarlo. Ojalá los podamos convencer, porque no sé quién se podría oponer a un proyecto de ley que les mejora las pensiones a las personas”, dijo.

“La negociación no ha terminado, el Gobierno va a presentar la división de la industria como lo presentó desde un principio, donde se eliminan las AFP, donde van a existir nuevos administradores de pensiones e inversores, entonces yo creo que tenemos que esforzarnos más en poder informar mejor”, insistió.

Luego de su actividad con los alcaldes, la secretaria de Estado se trasladó de Cerro Navia a La Reina, donde se celebró el tradicional caldillo de congrio que el Partido Comunista entrega a la prensa los primero de enero.

La instancia fue encabezada por el presidente del PC, Lautaro Carmona, quien también se refirió al debate previsional. El timonel indicó que más allá de las opiniones que se han expresado durante los últimos días, el partido mantiene la postura expresada en el último pleno de su Comité Central, de apoyar la reforma previsional del Gobierno.

De acuerdo a Carmona, “el Partido Comunista no se pierde” y “todo lo que implique que de verdad resolvamos un aumento de las pensiones ahora, debe ser respaldado por nosotros como partido y esperamos que por nuestra representación parlamentaria, que es a dónde está el debate”.

En todo caso, el exdiputado advirtió que “esto no va a ser imaginando que el que piense un segundo diferente a eso está en la luna, no conoce la tierra o no sabe de Chile, porque es un debate abierto, pero sí nos disponemos a hacer síntesis y esa síntesis tiene que ser pensando en si somos capaces de mejorar las condiciones que tienen los pensionados y pensionadas”.

El presidente del PC además compartió con la ministra Jara sus críticas a la industria de las AFP y la apreciación de que este mes será clave para el futuro de la reforma. “Ya en marzo se instala una dinámica electoral distinta”, afirmó.

Marcos Ilabaca (PS): “Mi voto no va a estar disponible”

Otros actores políticos al interior del oficialismo también se han manifestado sobre la controversia entre el PC y el Gobierno.

El diputado del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, aseguró que entiende y comparte “la preocupación que existe al interior del PC sobre el proyecto de reforma de pensiones, porque esta promesa que hizo el Presidente de poder transformar el negocio lucrativo de las AFP con utilidades absolutamente excesivas se esfumó, no existe”.

A juicio del parlamentario, “este Gobierno ha renunciado a poder modificar el mercado de la AFP, aceptando las pequeñas concesiones que la derecha le ha entregado, con el objeto de decir: ‘En mi Gobierno se hizo una reforma de pensiones‘”.

“Eso lo encuentro inaceptable y mi voto no va a estar disponible para poder entregarle esta condena a los jubilados de nuestro país y este beneficio de las AFP para seguir teniendo las sendas utilidades que hasta el momento han tenido”, agregó.

En contraste, la senadora de la bancada de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) e integrante de la Comisión de Trabajo, Alejandra Sepúlveda, señaló que “lo que han planteado algunos personeros del PC de retirar estas indicaciones, esta reforma, no corresponde dado que tenemos que tener hasta el último aliento la posibilidad de llegar a un acuerdo”.

Sin embargo, Sepúlveda también apuntó a que tiene que ser un acuerdo “que tenga consistencia y que nos permita, efectivamente, poder mejorar las jubilaciones hoy día, como las del futuro”.