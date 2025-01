"Reforma es un nombre que le quedó grande": oposición llama a moderar las expectativas en materia de pensiones

Es el gran desafío del Gobierno en materia legislativa durante el mes de enero: lograr despachar la reforma de pensiones desde la Sala del Senado. Mientras se mantienen las negociaciones entre parlamentarios y el Ejecutivo para converger en un acuerdo, voces del mundo político llaman a moderar las expectativas respecto al impacto que tendrá el actual proyecto, de ser aprobado, en las jubilaciones.

La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, señaló en radio Cooperativa que la iniciativa “no es para todo el mundo“, que no beneficiará mayormente a quienes reciben la PGU, sino que a la clase media y a las mujeres que obtienen bajas tasas de remplazo. “No tiene nada que ver”, dijo incluso, con lo que discutieron durante nueve meses en la Cámara Baja.

Su par de la UDI, Henry Leal, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile que el Gobierno ha generado “muchas expectativas en la población sobre la reforma de pensiones y puede generar una tremenda frustración en vastos sectores, en primer lugar porque esta reforma no toca el pilar no contributivo, es decir, la gente que nunca ha cotizado solamente le va a beneficiar el aumento que tenga la PGU, nada más, y solamente va a beneficiar a los que tienen una pensión pagada por la AFP en el pilar contributivo de 0,1 UF por año cotizado”.

“Si una persona cotizó 20 años, la pensión le va a subir un poco más de 70 mil pesos, esa es la realidad, y eso puede generar una tremenda frustración porque se ha dado a entender que es una reforma que va a solucionar los problemas del mundo de nuestros adultos mayores y eso no es así“, aseguró.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana y ex ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss, se aventuró a hablar solo de modificaciones. “Reforma es un nombre que le quedó grande” al actual proyecto, afirmó.

Si bien Krauss indicó que no se pueden dejar de aprobar los beneficios que contiene la iniciativa, sostuvo que ésta es claramente una reforma distinta de la planteada por la expresidenta Bachelet, del expresidente Piñera, del proyecto inicial del actual Gobierno e incluso es diferente a lo aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Vamos a seguir teniendo pendiente la gran reforma del sistema de pensiones, particularmente para que el sistema que tengamos en nuestro país sea parte de la seguridad social diferente. Y yo creo que ahí hay ciertos análisis que contienen un error político, porque en definitiva no se va a dar la certeza al mercado en el aspecto macroeconómico, que es necesario en todo país, para dar gobernabilidad. Por otro lado, van a quedar pendientes temas que son esenciales para la ciudadanía”, explicó.

En tanto, quién respondió a las declaraciones de la diputada Ossandón, fue el diputado del Frente Amplio y miembro de la Comisión de Trabajo, Andrés Giordano. El parlamentario sostuvo que la única razón por la que el proyecto ha cambiado de su idea inicial es producto de las condiciones impuestas por la oposición.

“A Chile se le ha pedido moderar sus expectativas durante muchas discusiones de pensiones, principalmente porque las AFP han construido un imperio que es muy difícil de tocar. La única razón por la que esta reforma ha ido cambiando es, precisamente, porque la oposición condiciona todo el tiempo el debate a disminuir el seguro social y con ello va dejando gente afuera de los beneficios, especialmente a mujeres. Entonces, es el partido de la diputado Ossandón el que tiene los votos para cambiar esto, porque en realidad lo que urge es una reforma estructural, una separación de la industria, un seguro social robusto que no deje nadie atrás”, afirmó.

Su par del Partido Socialista e integrante de la misma comisión, Juan Santana, indicó que: “Las expectativas de la población se centran mayoritariamente en que se alcance un acuerdo y que éste suba las pensiones de los actuales adultos mayores, de las mujeres y de los futuros jubilados. Y creo que se pueden cumplir, depende de que la oposición respete el cronograma de tramitación en el Senado y se despache la reforma durante enero”.

“Inevitablemente no es el proyecto que a mi me gustaría, y espero que tampoco sea el proyecto que a Chile Vamos le gustaría, porque de eso se debe tratar un tema tan importante como las pensiones: de que las fuerzas políticas cedan para lograr puntos en común”, añadió.

No obstante, en el oficialismo también han surgido cuestionamientos al Gobierno. Desde el Partido Comunista, el Frente Amplio y parlamentarios del Socialismo Democrático han expresado su descontento con el actual proyecto previsional, advirtiendo su eventual rechazo a parte de la iniciativa de no prosperar la división de la industria. Incluso, parte del PC, llamó a retirar la reforma en pos de no beneficiar a las AFP.

Andras Uthoff: “Si nada ocurre en el 6%, no podemos hablar de una reforma estructural”

El doctor en Economía y ex miembro de la Comisión Bravo, Andras Uthoff, explicó a Radio y Diario Universidad de Chile que lo que actualmente se está aprobando son elementos que no cambian la estructura del modelo, pero sí los parámetros, por ejemplo, en el caso del aumento de la PGU a 250 mil pesos.

Para el economista, entonces es clave las definiciones en torno a cuál es el destino del 6% y la división de la industria. “Si gran parte de ese 6%, como propone la derecha, va a cuentas individuales, con todas las publicidades que ellos han hecho aunque no te quiten tus ahorros, vamos a tener más de lo mismo y después de 40 años vamos a estar llorando las mismas miserias que ahora, porque el mercado de trabajo no va a mejorar significativamente y la gente va a seguir teniendo lagunas tradicionales y no va a ver cómo compensarlas porque no vamos a tener plata de ese 6% para hacerlo”, sostuvo.

“Entonces, yo creo que ahí está la esencia, si nada en el 6% ocurre efectivamente no podemos estar hablando de una reforma estructural, lo mismo ocurre con la división de la industria“, afirmó.

Cabe destacar que, según fuentes del Ministerio del Trabajo, aún no se cita a una sesión para el próximo lunes en la Comisión de Trabajo del Senado, ni tampoco existe claridad respecto a una eventual suspensión de la semana distrital del mes de enero para priorizar el despacho de la reforma previsional.