Óscar Contardo: "Este gobierno empoderó al arzobispo Chomalí"

El retraso del ingreso del proyecto de aborto libre “ha sido un gran regalo que muchísimos chilenos aplaudimos”. Esas fueron las declaraciones del cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, que causaron polémica, no por sí mismas, sino por la respuesta que obtuvieron de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

“Las decisiones que se toman no se toman pensando en los deseos de los príncipes de la Iglesia”, dijo por su parte la secretaria de Estado, lo que le valió que incluso algunos actores políticos de derecha pidieran su salida del Gobierno.

Para analizar el trasfondo detrás de esta polémica, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el periodista Óscar Contardo. El autor de “Rebaño”, libro que indaga en casos de abuso eclesiástico y examina la incidencia de la Iglesia Católica en el debate público, señaló que desde un comienzo la idea de Chomalí ha sido que la institución recupere el lugar que tenía antes.

“Está claro que su objetivo era volver a posicionar a la Iglesia dentro del debate público, con una voz que apareciera en los medios de comunicación, como una opinión que tuviera un alcance en el debate sobre las políticas que le conciernen o que la Iglesia entiende como propias”, sostuvo.

Contardo recordó que lo que le hizo perder poder a la Iglesia Católica fueron las denuncias por delitos sexuales dentro de la institución, “que aparecieron a la luz pública desde principios de los 2000 a nivel internacional y más fuertemente a nivel nacional a partir del 2010”.

“Esto perjudicó el prestigio de la institución, lo que significó la desaparición de sus autoridades como parte del debate público en toda su extensión. Esto no había ocurrido jamás. En Chile desde siempre la voz del arzobispo de Santiago era una voz que tenía mucha importancia y mucho poder, antes y después de la famosa separación de Iglesia y Estado en 1925, que es más bien una forma que una realidad. El poder de la Iglesia había sido, hasta esa crisis, incontrarrestable”, comentó.

Requerido sobre el incidente con la ministra Orellana, el periodista afirmó que más allá de la posición de la titular de la Mujer, “paradójicamente este Gobierno empodero o comenzó a empoderar al arzobispo Chomalí”; y a su juicio, el primer signo de aquello fue que la comisión de verdad sobre el Sename recientemente anunciada, no incluye también los casos de abuso en la Iglesia.

“A mí me parece que en vista de lo ocurrido después, de las apariciones y las intervenciones del cardenal desde el último Te Deum hasta ahora, que hubo influencia del cardenal Chomalí, de la Iglesia Católica por tanto y que el Gobierno le dio un espacio a esa influencia y traicionó la confianza de los sobrevivientes”, aseveró.

Contardo planteó que “ha habido un acercamiento de algún grupo del Gobierno y que ese acercamiento ha significado empoderar la voz del arzobispo”.

“Esa comisión iba a ser un testimonio de una verdad histórica, que no ha sido reconocida y que no ha sido aclarada. Recordemos que en Fiscalía había más de 200 denuncias y nadie sabe lo que pasó con esa investigación después de que sacaron al fiscal Emiliano Arias. Lo que hace este Gobierno al traicionar a los sobrevivientes de abuso clerical es limitar la última esperanza para que se conozcan esos delitos”, advirtió.

“La Iglesia está en deuda con contar la verdad sobre la crisis de los abusos”

Consultado sobre el rol que de ahora adelante debería jugar la Iglesia en el debate público, Contardo aseguró que no se trata de sacarla completamente de la discusión, sino que pueda participar, pero transparentando sus intereses.

“La Iglesia no es solamente una persona que hace una misa los domingos. La Iglesia es una organización que también tiene intereses económicos. Los debates sobre educación pasan también por la Iglesia y por el poder que tiene, por las relaciones sociales, por intereses comerciales a través de fundaciones, de sociedades, etcétera. El mapa de intereses de la Iglesia es bien extenso. Entonces, claro, nadie ha dicho nunca que deje de tener voz en el debate público, plantearlo así es súper deshonesto, el planteamiento es que la Iglesia sincere y transparente dónde están sus intereses y cómo hace valer sus influencias”, estimó.

De todas maneras, el periodista consideró que lo más importante es que, antes de opinar sobre políticas públicas, la institución realice un esfuerzo por esclarecer la verdad sobre los delitos sexuales cometidos bajo su alero.

“La Iglesia está en deuda con contar toda la verdad sobre la crisis de los abusos. Aquí no hay ninguna otra institución que tenga tantas denuncias de abusos sexuales y violaciones como la tienen las distintas congregaciones y diócesis de la Iglesia Católica. El Arzobispo lo sabe, no es un invento. Hubo denuncias en Fiscalía que han quedado en nada y las denuncias que se hacen dentro del derecho canónico no tienen consecuencias civiles para las personas que cometieron esos abusos o encubrimientos”, recalcó.

“¿Existe otra organización que pueda hacer eso? No existe. Una institución tan importante, tan poderosa, con tanta tradición, no ha dado cuenta de la cantidad de delitos cometidos durante años por miembros de su organización y a pesar de eso, opina y siente que tiene el privilegio de tener una voz pública que no la va a tener cualquier otra institución”, acusó.