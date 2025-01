Parlamentarios PS y PPD por fallida compra de casa del expresidente Allende: "Empaña algo que debió haber sido bien realizado"

Parlamentarios del Partido Socialista y del PPD criticaron al Gobierno por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende en la comuna de Providencia con fines patrimoniales. La adquisición es incompatible con la Constitución, que prohíbe a las autoridades públicas hacer negocios con el Fisco.

El jefe de la bancada socialista, diputado Daniel Melo, expresó que “siempre es importante el legado no solo del presidente Allende, sino también de Patricio Aylwin. La situación empaña algo que debió haber sido bien realizado y creo que sin duda, en este caso en particular, el Gobierno ha cometido, una vez más, un error grave. Debió haberse previsto como corresponde desde el punto de vista administrativo y legal. El Gobierno no estuvo a la altura en esta materia”.

Por su parte, el senador socialista Fidel Espinoza dijo que “claramente hay una responsabilidad en el Ministerio de Bienes Nacionales, ellos debieron haber sido los primeros en haber puesto una alerta de que esto iba a traer una crisis política, pero ya sabemos que cuando una ministra es amiga del Presidente o de los líderes como Jackson, son intocables”.

En tanto, el diputado PPD Raúl Soto afirmó que “es una buena decisión haber dado pie atrás a una compra que iba a ser polémica e iba a generar problemas jurídicos, políticos y éticos. Esto se podía transformar en un nuevo y grave error no forzado para el Gobierno. Valoramos que se hayan dado a cuenta a tiempo del error y se haya corregido”.

Desde otros sectores del oficialismo, la senadora FRVS Alejandra Sepúlveda valoró que exista un museo en las dos casas de los presidentes Allende y Aylwin, porque han marcado un hito importante en la historia de Chile, pero que la compra sea con una ministra de Estado “no corresponde, es inconstitucional entendiendo toda la buena fe que podría haber tenido la ministra, que uno la conoce, nosotros la conocemos y tenemos la mejor impresión de ella”.

Finalmente, el vicepresidente de la Cámara, diputado DC Eric Aedo, enfatizó que “aquí, simplemente, se faltó a la Constitución, se faltó incluso a normas expresas que prohíben este tipo de contraventas que involucran a ministros de Estado”.

“¿Quién va a asumir este error? ¿Lo va a asumir la ministra de Bienes Nacionales? ¿Lo va a asumir la jefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales? Aquí alguien metió la pata de manera profunda y no puede pasar esto como si nada sucedió”, concluyó.