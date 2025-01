Reforma de pensiones cuesta arriba: Jara proyecta "acuerdo parcial" y oposición exhibe molestia por interpelación de Boric

Ad portas de que se retome la discusión en la Comisión de Trabajo del Senado, el Presidente Gabriel Boric emplazó en duros términos a la oposición para aunarse a un acuerdo, lo que generó molestia en parlamentarios de Chile Vamos.

En el encuentro ciudadano “Chile merece mejores pensiones“, llevado a cabo en el gimnasio municipal Santiago Bueras de Maipú, estuvo presente el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic y la expresidente Michelle Bachellet. La actividad se desarrolló en una semana clave para la reforma previsional. En el mejor de los casos, el Ejecutivo espera ingresar en los próximos días las indicaciones al proyecto para proceder a la votación.

El primero en tomar la palabra fue el alcalde Vodanovic quién señaló: “Estamos a pocos días de saber si vamos a ser capaces o no como país de alcanzar un acuerdo que haga viable una reforma de pensiones después de más de diez años de discusión. Lo hablaba con unos colegas en la mañana, estoy seguro de que si este acuerdo hubiese dependido de los alcaldes y alcaldesas lo hubiésemos sacado hace rato, ministra (Jara). Porque estamos más cerca, porque escuchamos lo que la gente nos está diciendo todos los días y porque somos testigos de que cuando en la política prima la colaboración, el poner por delante el bien de las personas y somos capaces de, en nuestra diferencia, alcanzar acuerdos, es ahí cuando el país avanza”.

Bajo esa línea, Vodanovic instó a que la solidaridad sea la base del proyecto y llamó a los parlamentarios “a que pongamos el bien del país por delante, dejemos los cálculos mezquinos de la lado, la calculadora electoral y entendamos que las personas mayores de Chile no pueden seguir esperando un día más”.

A su turno, la expresidenta Michelle Bachelet señaló que aún con avances -conseguidos en gobiernos anteriores- como el Pilar Solidario y la Pensión Garantizada Universal (PGU), aprobar una reforma de pensiones que modifique el sistema de las AFP “es una deuda pendiente que no puede seguir esperando”.

“Pese a estos avances que han sido lentos, graduales, que han buscado ir mejorando las pensiones, la verdad es que el problema de fondo sigue sin resolverse, porque las pensiones actuales son insuficientes para una vida digna. Por eso es que no podemos seguir con el sistema tal como ésta, tenemos que modificarlo, reformarlo y mejorar las pensiones para todas y todos”, instó.

En ese sentido, Bachelet sostuvo que “las personas no pueden seguir esperando, esto debe hacerse ya, es tiempo de acción y no de seguir hablando, de votar y comprometerse”. Así, la exmandataria abogó por lograr un acuerdo y votar esta semana.

El Presidente Gabriel Boric fue el último en pronunciarse, luego de una exposición de la ministra Jara del Trabajo, Jeannette Jara, sobre el impacto de la reforma en las jubilaciones. El Mandatario elevó el tono y con voz fuerte emplazó a la derecha.

“El Gobierno ha tenido flexibilidad. Hemos estado dispuestos a modificar las posiciones con que entramos en el Parlamento, porque sabemos que no tenemos los votos para hacer la reforma que a nosotros nos gustaría, pero permítanme decirles desde esta tribuna a la derecha, que la derecha tiene que entender también que ellos tampoco tienen los votos para hacer la reforma que ellos quieren y, por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo”, afirmó.

Además, indicó que: “Acá nadie va a lograr el 100% de lo que quiere, pero lo importante es que a los chilenos y chilenas les suban las pensiones ahora, y para eso hay que llegar a un acuerdo. Ustedes pueden ver que el Gobierno ha estado dispuesto a ceder en posiciones. ¿En qué ha cedido la derecha hasta el día de hoy?”.

En “nada” respondió a coro la multitud de los presentes en el encuentro.

Ministra Jara: “Es bien posible que logremos un acuerdo parcial”

Paralelo a la actividad desarrollada por el Gobierno, la ministra del Trabajo se mantiene empujando una serie de conversaciones con parlamentarios, principalmente, desde el oficialismo ante el peligro de una dispersión de votos. A partir de este martes, se reuniría con representantes de la oposición.

En un punto de prensa, la secretaria de Estado bajó las expectativas de las negociaciones: “Esta negociación no ha terminado y es bien posible que, aunque tenemos ya algunos avances, no logremos un acuerdo completo sino más bien un acuerdo parcial, lo que es un avance en todo caso considerando los dos gobiernos anteriores”

“Y para que ese acuerdo parcial tenga sentido debe contemplar en primer lugar que las pensiones suban no solo en 20 años más sino que ahora“, advirtió igualmente.

En Chile Vamos, voces fuera de micrófono, admitieron que las interpelaciones de autoridades de Gobierno, sumado a las tensiones dentro del oficialismo, ponen cuesta arriba el acuerdo. “Botaron el acuerdo“, afirmaban.

Por su parte, luego del despliegue del Ejecutivo, el presidente de la Comisión de Trabajo, el senador UDI, Juan Antonio Coloma, respondió al emplazamiento del Gobierno.

“Me sorprende mucho el tono y el contenido de la arenga del Presidente el día de hoy, realmente me sorprende. Hay un esfuerzo grande que hemos hecho en Chile Vamos, llevamos ocho meses haciendo un esfuerzo para llegar un buen acuerdo en pensiones y, hasta ahora, en lo que acabo de hablar con los dos senadores más de la comisión, habíamos entendido que estábamos cerca de un buen acuerdo, habíamos hablado con los ministros, teníamos una lógica de varios puntos”, aseguró.

Continuando con su cuestionamiento, señaló que: “La semana pasada el Partido Comunista, una parte del PC, dice que hay que retirar la reforma. Días, horas después, otros parlamentarios, dicen que hay que retirar la reforma, que está mal diseñada. Y después otros, adicionalmente, agregan lo mismo, que ya no corre el 6%, que no corre el sistema de capitalización, que no corre la forma de darle más competencia a las administradoras y ahora que se requeriría un inversor estatal”.