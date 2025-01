Académico Sergio Celis: "La mayoría de los liceos emblemáticos siguen haciendo una gran labor"

Con la publicación de los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) la brecha entre colegios particulares, subvencionados y públicos volvió a quedar en evidencia. En el ranking de los 100 establecimientos con un puntaje promedio más elevado en la prueba de selección, 98 de ellos son particulares, uno es subvencionado y solo uno municipal.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el integrante del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de nuestra casa de estudios, Sergio Celis, aseguró que la explicación de por qué hay una diferencia tan marcada entre los colegios “sigue siendo la misma de hace tiempo”.

“Hay un soporte educacional, una formación, unos recursos que están más concentrados en aquellos colegios que son particulares pagados y hay una debilidad que no hemos sabido reforzar, en los colegios públicos. Eso genera una brecha que no se reduce y que no es resultado de la prueba en sí. La solo prueba evidencia esa brecha que hay en preparación y formación”, advirtió.

De todas maneras, el investigador del CIAE evitó hablar de una disparidad en la calidad de la educación, pero afirmó que los resultados son “un reflejo de que hay una preparación académica que es más robusta en los colegios particulares pagados y es una diferencia notable con respecto al resto de colegios”.

Celis además se refirió a lo que algunos consideran como malos resultados para los liceos emblemáticos, que de estar entre los mejores 100 colegios, pasaron a ocupar posiciones más rezagadas. Al respecto, el investigador del CIAE señaló que “sería cuidadoso con esa lectura”.

“La mayoría de los liceos emblemáticos siguen haciendo una gran labor y teniendo varios puntajes en los primeros niveles. Lo que sucede es que ahora, como se admiten estudiantes más diversos en los establecimientos emblemáticos, van a tener estudiantes que va a ser muy difícil que lleguen a esos niveles superiores porque son ambientes más diversos. Eso de alguna manera los perjudica en el ranking que aparecen en los diarios, pero si uno hace un análisis más fino va a ver que en grupos de estudiantes, esos liceos emblemáticos siguen estando dentro de los mejores del país con recursos que a veces son mucho más limitados que los que tienen los colegios privados”, observó.

“Yo no sería categórico para decir que ya no están entre los mejores, eso me parece que es una crítica injusta”, sostuvo.

El experto en educación afirmó, en todo caso, que la situación de los emblemáticos “no nos tiene que distraer de lo más fundamental”.

“Tenemos una diferencia muy grande, una brecha entre los colegios privados y los establecimientos públicos y eso sí es un drama. En eso yo creo que tienen que estar de acuerdo todos los colores políticos y todas las orientaciones, de que como país no hemos logrado hacer una educación pública que responda con calidad y robustez a los desafíos que tenemos”, estimó.

En ese contexto, Celis sugirió aumentar los recursos destinados a la educación pública, más que realizar grandes cambios a la Ley de Nueva Educación Pública, que creó los Servicios Locales Educación (SLEP).

“La orientación de la ley era la correcta, lo que sucede es que no fue acompañada con recursos, la gestión y lo que se necesitaba para una transformación de esa magnitud. Yo creo que como concepto está bien, pero no estuvo aparejado de los recursos y de la prioridad de hacerlo como uno de los cambios más significativos del gobierno que esté. Mientras no lo sigamos priorizando de verdad, vamos a seguir viendo estas brechas por mucho tiempo”, opinó.