Barbara Figueroa (PC) y falta de acuerdo en pensiones: "La derecha nunca ha querido soltar el apoyo a la industria"

Las últimas semanas han sido más vertiginosas aún para la discusión de la Reforma a las Pensiones y desde todos los sectores pasan cuentas por la posibilidad de alcanzar un acuerdo “parcial” o incluso, no alcanzar un acuerdo en este mes clave en que debería despacharse el proyecto desde el Senado.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI), presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y un personaje principal en este periodo de las negociaciones, apuntó a sectores del Gobierno por querer desahuciar el proyecto y lo hizo específicamente con el Partido Comunista por las peticiones de retirar la reforma.

Respondió la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien, en conversación con Radio Universidad de Chile, afirmó que “lo que le están tratando de decir a la ciudadanía estos sectores es: ‘mire, nosotros no queremos ser los que paguemos el pato si es que no hay acuerdo en pensiones, no queremos que después nos castigue, entonces, mejor echémosle la culpa al resto’”.

Se refirió a la larga discusión que ha atravesado este proyecto, que se está tramitando desde fines de 2022 y dijo: “Nadie puede, a menos que tenga una sinverguenzura fatal, pretender decirle a la ciudadanía, que espera una respuesta en pensiones: ‘mire, la responsabilidad de que este acuerdo no avance son las declaraciones de las últimas dos semanas’. Eso es tratar de jugar con nuestra inteligencia”.

Luego de ese análisis, Figueroa, dirige la responsabilidad a la oposición y agrega: “Hoy día no poder sacar adelante el acuerdo en materia de pensiones es única y exclusivamente un problema con la derecha. Son ellos los que no quieren tocar la industria, son ellos los que no quieren desafectar los ingresos que reciben las AFP, son ellos los que no quieren construir en sistema de solidaridad, porque dicen: ‘esto nos va a echar abajo lo que es el negocio que hasta ahora han defendido por más de 40 años’.

Específicamente sobre las declaraciones del senador Coloma, la secretaria general del PC afirmó que le parecen de “una tremenda irresponsabilidad”. En la misma línea, afirmó: “Ellos nunca han querido soltar el apoyo a la industria, los que tienen de rehenes a los jubilados y jubiladas es la derecha”. Agregó que estarían tratando de pasar la responsabilidad política a su sector y dijo: “Esa política tan rasca y tan pequeña a estas alturas…a mi no deja de sorprenderme que estemos a ese nivel debatiendo hoy día”.

“No vamos a salir a hacer un carnaval por el fin de las AFP”

Sobre las declaraciones de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, de un posible “acuerdo parcial”, Figueroa, plantea que “da a entender que hay materias donde, efectivamente, no hubo disposición de la derecha de avanzar” y agregó: “Esperaríamos terminar con las AFP, que se construyera solo un sistema de aumento de cotización que impacte la construcción de un sistema solidario, avanzar en un verdadero sistema de seguridad social, pero somos realistas”.

Complementó lo anterior afirmando que la reforma estructural quedará pendiente: “¿Eso significa que vamos a mantener con pensiones de miseria a los jubilados y jubiladas? No, es importante tratar de avanzar. Pero hemos dicho, con esa misma claridad y sentido de realidad, que aquí no vamos a salir a hacer un carnaval por el fin de las AFP, porque no es lo que estamos discutiendo hoy y esa es una reforma estructural que va a seguir pendiente”.

Sobre un posible quiebre en el oficialismo por no llegar a un acuerdo amplio para el sector, Bárbara Figueroa lo calificó como “poco probable”, agregó: “No voy a decir: ‘mira, no, imposible’, porque en política uno tiene que ir viendo en cada día su afán. Pero creo que es muy poco probable que nosotros lleguemos a un escenario donde lo que, finalmente, termine acordándose, sea de tal distancia con lo que se ha planteado por parte del oficialismo, que eso termine en un quiebre”.

Este miércoles 8 de enero es clave para la discusión, la ministra Jara planteó que esperan ingresar indicaciones durante la jornada y se espera la primera sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del año.

Venezuela

De cara a la toma de posesión presidencial en Venezuela y en medio de la denuncia de fraude electoral que cuestiona el triunfo del actual presidente Nicolás Maduro, la secretaria general del PC afirmó que: “En materia de política internacional seguimos defendiendo los principios de la soberanía, de la autodeterminación, de la defensa de los derechos humanos. Agregó que respecto a una posible injerencia internacional “lo que nosotros decimos es cuidado con que esto se pueda transformar en una punta de lanza para someter soberanías. La solución, ojalá con diálogo”.