Luz Ebensperger (UDI): "No controlaremos el crimen organizado mientras no controlemos la frontera"

La senadora de la UDI por la Región de Tarapacá, Luz Ebensperger, abordó la situación migratoria en la Macrozona Norte y las medidas de control fronterizo presentadas en Arica por la posible presidenciable de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria sostuvo que existe estrecha relación entre la migración irregular y el crimen organizado, utilizando de ejemplo la crítica situación en la Región de Tarapacá: “Aquí no hay nada contra los migrantes, lo que queremos detener es la migración clandestina que va asociada con el crimen organizado. Hasta el año 2021 Tarapacá era esta región multicultural en que el migrante era muy bien acogido, pasaba a ser parte de la comunidad. Tenemos una gran cantidad de migración debido a la zona franca, al constante ir y venir de hermanos peruanos y bolivianos. El 2021 empieza este ingreso masivo de inmigrantes, particularmente, venezolanos, colombianos y ecuatorianos, que cambia este enfoque de la migración”.

“El primer acto que realizan al ingresar al país es transgredir la ley ingresando por la ventana y no por la puerta, no queriendo pasar a formar parte de la comunidad sino que vienen, una parte de ellos, con un ánimo delictivo“, aseguró.

En la misma línea, la senadora señaló que el promedio de personas extranjeras en cárceles chilenas es casi de un 14%, mientras que en Tarapacá el 54% de las personas detenidas en la cárcel de alta seguridad de Alto Hospicio son extranjeras.

Tras conocer la situación en la frontera en Colchane, para Luz Ebensperger Chile no podrá “controlar el crimen organizado en nuestro país mientras no controlemos la frontera“.

Respecto a qué garantiza que las medidas propuestas por Matthei surjan efecto en comparación a las herramientas utilizadas hasta ahora, la senadora indicó que: “Hay diferencias, pero la más importante, es la voluntad y dejar fuera el tema ideológico. A mi me tocó liderar la nueva ley migratoria,y hoy día el Gobierno de Chile la está incumpliendo“.

La senadora por la Región de Tarapacá fue consultada sobre qué hacer con las personas irregulares en Chile y su opinión frente a la idea planteada, entre otros parlamentarios, por el senador RN Manuel José Ossandón de regularizar. “Es lo peor que se puede hacer porque son malas señales“, aseveró.

“Si tú regularizas, primero, estas incumpliendo la ley y, segundo, es un incentivo a que sigan viniendo porque ¿qué va a decir la persona? No pensemos en crimen organizado, en la persona normal que está buscando una mejor calidad de vida, ¿a dónde voy? Y mira Chile y dice ‘es un camino difícil, pero llego, me reciben, no me revisan’, porque aquí hay un hecho que yo considero inaceptable: en la frontera de Colchane está el complejo aduanero y a 100 metros está el principal paso donde la gente a vista y paciencia de todas las autoridades entran”, apuntó.

En ese sentido, llamó al Gobierno a hacer esfuerzos de expulsar y reconducir a las personas que ingresen de manera irregular al territorio nacional, pues se “supone que firmaron un acuerdo con Bolivia”.

En cuanto a la reacción de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en relación a que Matthei está replicando las medidas que ya se están implementando, la senadora gremialista dijo que: “Son cosas distintas, no hay una bala de plata que tú digas esto es y se soluciona todo, es un conjunto de medidas, lo más importante son las ganas reales y la decisión política de controlar la frontera que creo este Gobierno no lo tiene“.

“El Gobierno cree que el derecho a migrar es un derecho humano, que la frontera debe estar abierta y que cualquiera debe entrar y salir, cuando eso no es así. En la comisión cuando se vio la ley, establecimos que las personas tienen el derecho a la libre circulación pero en el mismo nivel está el derecho a los estados de poner requisitos y exigir que tú entres por la puerta, no por la ventana. Entonces, la gran primera diferencia es la voluntad política, primero, de expulsar administrativamente y, segundo, de llevar a efecto la reconducción”, explicó.

Por último, planteó que “lo que podría hacer Chile es en aviones expulsar a Colombia, ahí tener o arrendar buses, no es que tú le entregues a las personas que quieres expulsar a Colombia sino que Colombia te ayuda a ejecutarlo, y en los buses subes a tus migrantes y los llevas a la frontera con Venezuela (…) Entonces, siempre hay una manera si tú realmente quisieras cumplir la ley“.