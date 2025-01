Muere Jean-Marie Le Pen, emblemática figura de la extrema derecha francesa

Este martes 7 de enero se confirmó el fallecimiento de Jean-Marie Le Pen, fundador del partido Frente Nacional e histórico nombre de la extrema derecha en Francia. Según constataron diversos medios del país, la noticia habría sido dada a conocer por la familia cercana del político.

“Jean-Marie Le Pen, rodeado de su familia y amigos, fue llamado de nuevo a Dios a las 12 del martes”, señalaron a través de un comunicado difundido en la prensa. Cabe destacar que, aunque no se conoce el motivo exacto de su deceso, ya había sufrido un infarto en abril del 2023. En ese momento, el mismo Le Pen aseguró al diario Le Parisen que no tenía miedo de la muerte. “Ella ha estado presente durante toda mi vida. Así que no lo temo, no me asusta”, afirmó.

Sobre sus últimos meses de vida, el político aseguró: “Camino con bastón, oigo cada vez menos bien y leo con lupa. Vivo, sobrevivo. Lleno los agujeros a medida que avanzo. ¡Pero todavía no estoy en la caja de madera!”.

Tras un paso por la milicia, Le Pen arrancó su carrera política en 1956 tras ser electo como diputado en París. Sin embargo, su paso más significativo llegó con la fundación del Frente Nacional, el que presidió hasta el 2011 cuando asumió la dirección su hija Marine Le Pen, quien en los últimos años se ha alzado como una de las figuras más potentes de la extrema derecha europea.

Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de polémicas dentro de su propio sector. En agosto del 2015, el partido decidió su expulsión tras una serie de comentarios filonazis. Situación por la que incluso fue castigado monetariamente por los tribunales franceses con una doble condena por “minimizar la existencia de hornos crematorios para exterminar a judíos durante la II Guerra Mundial” y por varios comentarios racistas contra los gitanos residentes en el país.