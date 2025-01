Demócratas y la DC se suman a Apruebo Dignidad frenando avance de la reforma al sistema político en el Senado

Continúa complejo el escenario para la reforma al sistema político que impulsa el Socialismo Democrático (SD) y Chile Vamos en el Senado. Demócratas y la Democracia Cristiana se sumaron a los comités de Apruebo Dignidad (PC, FA y regionalistas), para dilatar su votación en la Sala del Senado.

El proyecto se encontraba este martes en primer lugar de la tabla para su discusión en general. Sin embargo, estos sectores solicitaron la segunda discusión de la iniciativa, por lo que, no se votará hasta una próxima sesión. Una acción que refleja el descontento con este acuerdo alcanzado entre el SD y Chile Vamos, y que finalmente busca frenar el avance del proyecto.

Una iniciativa que, recordemos, busca establecer un umbral del 5% para que los partidos logren obtener un escaño en el Congreso y la pérdida del cargo si el parlamentario renuncia a su casa política.

En Apruebo Dignidad existe molestia en lo que califican como algo “impresentable” en consideración a la falta de acuerdos que se da en la reforma de pensiones.

La senadora independiente, Alejandra Sepúlveda, sostuvo: “Me parece impresentable que se llegue a un acuerdo con la oposición en temas como la reforma política y no seamos capaces de colocarnos primero de acuerdo en la reforma de las pensiones, eso es lo primero (…). Lo segundo creo que es una moción parlamentaria que tiene muchas deficiencias, complicaciones, tanto que el propio Servel lo ha planteado de esa manera. Creo que, además, el Gobierno tiene que decir algo frente a lo que está ocurriendo en la reforma política y creo que es absolutamente inoportuno llevarlo a la Sala con todos los defectos y las complicaciones que tiene”.

Ya en Sala, sorprendió que la primera parlamentaria en pedir la segunda discusión fuera la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, quién señaló que “no podemos avanzar en ninguna reforma electoral si antes no concretamos el voto obligatorio, por eso hemos solicitado una segunda discusión, porque no podemos darle prioridad a esta reforma por sobre el cumplimiento de un mandato constitucional”.

En tanto, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, se sumó a la petición, afirmando que “algo tan importante como ajustes o cambios al sistema político requiere un acuerdo más amplio del que se ha llegado hasta ahora (…) Creemos que es posible hacer ajustes, es posible mejorar lo que tenemos hoy día del sistema político, pero eso requiere este acuerdo más amplio que no se ha generado hasta este momento y obviamente imponer de esta manera la discusión es algo que no nos parece pertinente”.

En la Democracia Cristiana, en tanto, también se plegaron a las solicitudes. La senadora Yasna Provoste acusó a la propuesta de tener falencias y ser voluntarista.

En la oposición, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, respondió que “se solicitó una segunda discusión, pero esto no significa que no podamos intervenir y seguir debatiendo el proyecto; sin embargo, es evidente que algunos no desean que esto se reforme o, como ellos mismos han señalado, no quieren que este proyecto avance“.

“Por ello, hago un llamado al Ejecutivo, en particular a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), para que tome un rol más activo en ordenar la situación actual”, sostuvo.

Cabe destacar que la Cámara de Diputados trabaja sus propias propuestas de reforma al sistema político. En la Comisión de Gobierno Interior radica un proyecto de ley orgánica constitucional que propone federar a los partidos que no alcancen el umbral del 5% de los votos, sumado a las propuestas que presentó hoy el Frente Amplio, que incluyen la perdida del escaño, el principio de igualdad entre hombres y mujeres, y listas parlamentarias cerradas.

Esto, evidencia las claras diferencias que existen entre las visiones de ambas cámaras y la falta de consenso en una sola propuesta.

Por lo mismo, el presidente de la Comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo, anunció que “vamos a pedir una sesión bicameral para ver de forma seria este punto y además estamos citando al senador de Urresti, con el cual tenemos conversaciones, para poder hacer una reforma política seria y en conjunto, porque lamentablemente el proyecto del Senado nació muerto y no tiene el respaldo parlamentario acá en la Cámara”.

La sesión se retomaría la próxima semana.