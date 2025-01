“La prevención comienza en tu casa”: Ministerio de Agricultura lanza campaña para evitar incendios forestales

Desde el cerro Jiménez en Valparaíso, este miércoles el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y la directora ejecutiva de Conaf, Aida Baldini, encabezaron una jornada educativa para prevenir incendios forestales.

Las autoridades, junto a brigadistas, bomberos, carabineros y funcionarios municipales, realizaron labores de desmalezado, poda y retiro de material combustible. Además, se entregaron recomendaciones y material educativo a la comunidad.

En la actividad, el ministro Esteban Valenzuela destacó la necesidad de avanzar en la nueva ley de incendios y que ésta “genere el concepto del interfaz urbano-rural, que es lo que estamos viviendo acá, en campamentos, y zonas periféricas. Ayer se estuvo discutiendo el monto de las multas que se van a cobrar a quienes no limpian, esto corre para privados y también para instituciones públicas”.

“Algunos incendios que han nacido en terrenos de bienes nacionales no han estado con el pasto cortado, también en algunos terrenos militares en que se hicieron estas pruebas de combate y no hubo preocupación de retirar todo para no generar incendios. Entonces, acá todos los actores e instituciones deben ponerse con el máximo de seguridad y también los dirigentes sociales”, indicó el ministro.

Según cifras oficiales de Conaf acerca a los incendios forestales en el país, en la primera semana del año, se produjo un aumento del 21% de los siniestros, comparando la actual temporada con la de 2023-2024 a igual fecha.

Por lo mismo, Aida Baldini, directora ejecutiva de la entidad forestal, instó a la precaución, sobre todo en este fin de semana, en el que se esperan altas temperaturas.

“En los próximos días, especialmente el sábado y el domingo, tendremos condiciones extremas de riesgo de incendio, no solo por temperatura. Lamentablemente, sabemos que vamos a tener vientos con ráfagas de importancia de hasta 50 kilómetros por hora prácticamente en todo el país. Por lo tanto, el llamado a toda la gente es a evitar cualquier riesgo. Eso significa cualquier producción de chispas, ya sea por trabajo agrícola, trabajos manuales, mucho menos prender fuego o hacer alguna quema”, declaró Baldini.

Así, as autoridades reiteraron el llamado a la colaboración de todos los ciudadanos para mantener sus terrenos limpios y evitar actividades de riesgo, especialmente durante estos meses de mucho calor.

Cabe mencionar que el Gobierno lanzó a fines del 2024 el Plan Nacional de Cortafuegos, estrategia que considera obras de eliminación de combustible vegetal en distintos puntos entre las regiones de Tarapacá y Magallanes. La iniciativa de cortafuegos preventivos pone énfasis en zonas de interfaz urbano rural y serán ejecutados hasta marzo de 2025.