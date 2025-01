Mladen Yopo y afán expansionista de Donald Trump: “Tiene una visión transaccional del mundo”

A días de asumir nuevamente la presidencia de Estados Unidos el plan expansionista de Donald Trump ya está en marcha. A sus declaraciones sobre retomar el control del Canal de Panamá hace unas semanas, se sumaron dichos que expusieron sus intenciones de tomar posesión de Groenlandia.

Es más, en una reciente conferencia de prensa, el republicano advirtió que no descarta presiones económicas o incluso el uso de fuerza militar. “Los necesitamos para la seguridad económica”, sostuvo Trump tanto sobre Panamá como Groenlandia.

Decisiones respecto de la política exterior del nuevo mandatario estadounidense que -una vez más- ponen en alerta a la comunidad internacional. “Significa mayor incertidumbre para el mundo”, señaló en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile el analista internacional Mladen Yopo.

Para el experto, la intención de Donald Trump queda de manifiesto en sus declaraciones: la búsqueda del llamado ‘Make America Great Again’. “Ha dejado de lado ciertos valores tradicionales del Partido Republicano de cierta responsabilidad con el escenario internacional”, analizó Yopo.

“Más bien lo que ha generado es que se convierte en el Estados Unidos de Trump. Un hombre que hará lo que hace en su propia empresa. En esa perspectiva está tomando determinaciones que tienen que ver con dos situaciones: uno es el elemento mercantil. Cómo a través de una suerte de imperialismo mercantil logra revertir ciertos elementos negativos de la economía estadounidense”, profundizó el analista internacional.

“A través de esta concepción mercantil, y por otro lado la fuerza que implica el ‘gran garrote’, pretende revertir y hacer a Estados Unidos grande nuevamente”, prosiguió, explicando que esto no solo implica amenazas contra rivales estratégicos como Rusia y China sino que también para aliados, aunque esto signifique castigos como una subida de aranceles.

La intención de tener el control de Groenlandia, territorio autónomo danés, no es nueva. Este es un lugar estratégico para Estados Unidos, por su ubicación entre el océano Atlántico Norte y el Ártico, y por las vastas reservas minerales y de recursos, entre otros factores. Por ello, en su administración anterior, en 2019, el magnate manifestó la intención de anexar la isla al país norteamericano.

“Por motivos de seguridad nacional y libertad de todo el mundo”, comentó el presidente electo, afirmando que el control de Groenlandia era una “necesidad absoluta”. Desde la isla no callaron y el primer ministro, Mute Egede, remarcó que “no estamos a la venta ni nunca lo estaremos”.

El especialista enfatizó que el próximo inquilino de la Casa Blanca “ha prometido aumentar la explotación de recursos naturales como el petróleo y el gas”. “Está viendo la posibilidad de aumentar la explotación y en esa perspectiva lo que está haciendo es buscar nuevos yacimientos de esos recursos”, apuntó.

Pero, a diferencia de la vez pasada, ahora Trump cuenta con un dominio que antes no tenía al interior de Estados Unidos. No solo controla el Partido Republicano, sino que también las dos cámaras del Congreso, y el Tribunal Supremo será el más conservador en décadas. Por lo que no se descartan medidas más extremistas en su política internacional.

“Se está afianzando como un poder absolutista”, dice Mladen Yopo al respecto. “En general, no apoya los organismos multilaterales que permiten de alguna forma generar una conversación a nivel global, ni menos respeta a veces las normas internacionales, especialmente lo que es el derecho internacional”.

El experto anticipa que el magnate no está interesado en eventuales consecuencias internacionales de sus actos, sino en fortalecer la imagen de Estados Unidos. Por ello, Yopo aseguró que Trump profundizará una administración con una visión empresarial.

“Lo que pasa es que él tiene una visión transaccional del mundo. Su interés básico va a ser Estados Unidos grande de nuevo, Estados Unidos imperial, donde él de alguna forma es parte de la sociedad, accionista prioritario de esa sociedad. Los intereses van ligados a sus intereses y a los sectores que ha puesto en el gobierno que son figuras de la plutocracia, como Elon Musk. Su interés es transformar Estados Unidos en una gran corporación”, advirtió Yopo.

Ahora bien, las polémicas de Trump con Panamá y Groenlandia, sumado a las tensiones con Canadá y con México, es un “detrimento de todo lo que es la cooperación internacional”, según Yopo.

Se pone en juego así “la solución pacífica de las controversias, el derecho internacional, el multilateralismo”. “O sea todo el constructo que ha hecho la humanidad con mucho esfuerzo para tener relaciones pacíficas y civilizadas”, cerró el analista.