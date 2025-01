Sergio Bitar y toma de posesión presidencial en Venezuela: "Maduro jamás va a dar un paso atrás"

En medio de la crisis política que vive Venezuela, el Gobierno de Chile tomó la decisión de poner fin a la misión del embajador Jaime Gazmuri. Todo, en la previa al 10 de enero, día en que Nicolás Maduro asumirá su tercer período a cargo del país tras un cuestionado proceso electoral.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el exministro Sergio Bitar, quien estuvo exiliado en el país petrolero durante la dictadura de Augusto Pinochet, abordó la postura del Estado de Chile frente a dicho contexto.

“El tono que se aplica en Venezuela es una de las improntas en la política internacional que ha aplicado Chile en el último tiempo y que ha caracterizado al Presidente Boric. No hay doble estándar, hay claridad”, destacó respecto al actuar del Gobierno ante el escenario en Venezuela.

El miembro del Foro Permanente de Política Exterior agregó que la decisión “le da prestigio a Chile” y que es “una buena forma de actuar en esta materia”.

Toma de posesión de Nicolás Maduro

A días de la toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro, Sergio Bitar proyectó el complicado escenario que se avecina: “Ninguno piensa que va a echar pie atrás Maduro. Todos hemos pensado que en la última elección se estaban cumpliendo todas las condiciones de las transiciones. Y luego las actas demuestran que ganó lejos Edmundo Gonzáles y no ocurre”.

“Es muy difícil predecir a mediano plazo. A corto plazo no es difícil, jamás va a dar un paso atrás (Maduro) después de lo que ha hecho. Y esta mañana tomó otra decisión de movilización total de las fuerzas armadas”, expuso Bitar.

Respecto de las acciones del líder opositor Edmundo González, de regresar a Venezuela en medio de estas tensiones, Bitar lo tildó como un “gesto de él ante la historia de Venezuela y su pueblo”. “Ocurra lo que ocurra, es un gesto moral y un gesto cívico. Ganó, tuvo el coraje y puso en riesgo su vida”, manifestó la ex autoridad.

Por otro lado, el exministro opinó acerca de cómo la comunidad internacional abordará la situación en Venezuela: “De alguna manera, va a influir sobre ella y la actitud internacional los factores geopolíticos, especialmente para Estados Unidos. Obviamente, la estrategia norteamericana, con Trump, hacia América del Sur va a estar muy determinada, no por la democracia ni por los derechos humanos, sino por razones de seguridad y de la pugna con China”.

Frente a las futuras relaciones diplomáticas de las distintas naciones con Venezuela, el exministro enfatizó que en dicho país no hay democracia y en eso “van a estar todos cuadrados”. “Aquí hay un fraude, esto no es una democracia. O rompemos relaciones, como se produjo con Paraguay y puede pasar con Argentina, o no ponemos a nadie allá, que es la política de Chile y otros”, analizó Bitar.