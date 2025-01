Amor, lealtad, infidelidad y mandatos de género: "Honor", la obra de Joanna Murray–Smith que retorna al Teatro Zoco

Para Solange Lackingston, destacada actriz nacional, la sincronía con el texto se dio desde la primera lectura. “Me encantó la propuesta, de inmediato”, comentó en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile sobre “Honor“, una de los reestrenos que ocupan la cartelera del Teatro Zoco y que tendrá su segunda temporada disponible hasta el domingo 12 de enero.

“Me parece que, a pesar de ser un texto de los años 90 que escribió la australiana Joanna Murray–Smith, tiene una contemporaneidad y una vigencia brutal porque son temas demasiado trascendentales que se tienen que tomar siempre, sí o sí, como es el caso de la infidelidad, el compromiso, lo que es la relación de pareja, la pasión, el amor”, sumó la intérprete, que protagoniza la puesta en escena en compañía de los actores Bastián Bodenhofer, Magdalena Muller y Octavia Bernasconi.

En términos generales, la historia sigue a un matrimonio de 32 años que, tras una serie de desencuentros, comienzan a ver cómo la relación se resquebraja a raíz de la llegada de una tercera persona. Todo, en un escenario que pone en jaque el concepto de honor. “Eso es lo que está en juego: la honorabilidad de las personas como la fragilidad respecto a esos mismos temas”, precisó Lackingston, quien por estos días igualmente celebra su reciente nominación a los Premios Caleuche como Mejor actriz de soporte por su rol en la película “El fantasma”.

Pero las temáticas de la dramaturgia tampoco se quedan allí. “Ahora, a la distancia y después de haber hecho una temporada completa muy exitosa, me pasa que la veo con más calma y sopeso lo que significó este texto en el tiempo en que fue escrito por esta señora, y sin duda tiene que haber sido muy transgresor para su época”, aseguró Lackingston sobre la perspectiva de género que empapa la narrativa.

“En ese minuto, en los años 90, estaba como empezando a efervescer esta cosa del feminismo. Y con todas las contradicciones que eso significaba e implicaba en ese minuto. Y a mí, lo que me parece más interesante es que siguen existiendo esas mismas contradicciones a pesar de que han pasado 30 años”, sumó.

Feminismo y sororidad

Una dimensión que, además, la dota de una profunda contingencia: “Se plantea este feminismo donde se habla del rol de la mujer, que no debiera postergarse ni hacer a un lado de su quehacer profesional o personal en pos de un hombre o una pareja para que el otro tenga el éxito. Eso es muy necesario planteárselo siempre, desde los orígenes hasta forever, porque todo va evolucionando. No sabemos qué va a pasar más adelante en el futuro y puede que vuelva un tiempo en donde sean las mujeres las únicas que trabajan y los hombres no, o viceversa; que se vuelva a que sea el hombre el proveedor y que la mujer se quede en la casa haciendo otro tipo de labores, domésticas o de la educación de los hijos. Y no”.

“Uno tiene que replantearse siempre eso. Qué es lo que yo quiero, si me interesa, qué compromiso tengo, qué compromiso tiene mi pareja también frente a mi quehacer, qué valor le da a eso. Pero, por otro lado, la obra plantea algo bien interesante y que hoy también es una contradicción dentro del feminismo; como suelen existir las contradicciones en todos los movimientos, no solo en este. Y es la famosa sororidad de género, pensando en la chica joven de la obra, la amante, por así decirlo; la extraña, que llega a irrumpir en esta familia”, agregó sobre las otras aristas que trata el montaje.

Sobre esto último, también adelantó algunos detalles de la historia. “No quiero hacer spoiler, pero la obra igualmente se trata de eso, de cómo una mujer joven le dice a una más adulta ‘yo estoy dignificando tu sacrificio’. Pero resulta que la mujer adulta le dice ‘mira qué curioso, o sea, que me quitas a mi marido y dices que estás de mi lado’. Y entonces, ¿Ahí de qué respeto o de qué sororidad estamos hablando? ¿Hasta qué punto y cuáles son los límites de eso? Porque uno dice ‘la culpa es del hombre’, pero la culpa es de dos”.

“Cuando hay un enganche amoroso, la responsabilidad siempre es de ambos. Yo dejo que entre alguien y yo entro e irrumpo a pesar de que ese alguien está comprometido en una relación. Eso sigue teniendo una vigencia enorme, una muy grande, porque hoy cada vez hay más libertad en hacer lo que uno quiere. Hoy, tanto hombres como mujeres se atreven a ser ellos e irrumpir y hacer lo que se les de la gana sin importar o medir mucho el respeto del espacio privado de un otro o de un nosotros. Y eso en muchos otros planos, no solo en las relaciones de pareja. Si lo llevamos a la cosa más macro es bien bestial“, reflexionó la actriz a raíz de la obra.

Pensar a través del teatro

Televisión y cine son territorios y lenguajes que también han sido explorados por Lackingston a lo largo de su carrera. Aun así, la actriz reconoce en las tablas una mística que no se replica en los otros espacios.

“Yo soy una amante de mi oficio, y cuando digo ‘mi oficio’ me refiero a todo el quehacer que compromete el ser actor o actriz. Trabajar el teatro, audiovisual, cine, la escritura, en las distintas áreas que rodean también el concepto de la actuación. Pero sin duda que escenificar en el teatro es una de las cosas que más me apasiona porque está el feedback inmediato, está la devolución instantánea del público”, confesó al respecto.

“Tiene ese nerviosismo de que ya, partió la obra y no hay nada que la detenga, a diferencia de otros formatos como los audiovisuales que tú puedes parar de grabar si es que algo no salió bien. Aquí hay que seguir sí o sí, y esa inmediatez que le da una cosa viva al texto no lo tienen otros formatos donde uno pueda trabajar desde la expresión escénica”, concluyó.