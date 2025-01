Ana María García Barzelatto por defensa de ministra Fernández: "No pueden alegar desconocimiento porque es un error de derecho"

A juicio de la profesora titular de Derecho Constitucional de nuestra Casa de Estudios, ex presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y quién lideró el Comité Técnico de Admisibilidad del segundo proceso constituyente, Ana María García Barzelatto, no existen dudas de que la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora socialista, Isabel Allende, transgredieron la Constitución vigente.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada sostuvo que la causal de cesación en el cargo “está claramente establecida en la Constitución Política de la República, y una de ellas es precisamente no celebrar cauciones o contratos con el Estado de parte de los ministros y los parlamentarios”.

“Entiendo que el contrato ya ha sido firmado y habiéndose firmado se entiende perfeccionado. En consecuencia, a mi modo de ver, se ha incurrido en esa causa, no sé si por inadvertencia, por desconocimiento o por la razón que sea, pero la causal de cesación en el cargo está configurada“, afirmó.

Consultada sobre la defensa realizada este miércoles por la ministra Fernández, García Barzelatto indicó que: “Es posible que ella no haya tenido conocimiento de esto, pero del momento en que le da poder a su representante, el representante debería conocerlo. Además, que los actos del representante se entienden como hechos por el representado. Entonces, existen ciertas normas jurídicas, cierto conocimiento que se presume de parte de las personas que participan en este tipo de contratos y de actividades, que no se puede alegar un desconocimiento porque es un error de derecho, y eso no admite prueba en contrario”.

“Entonces, es muy lamentable que haya llegado a esta situación con un desconocimiento de las normas constitucionales, que todos debemos conocer y más aún quienes ejercen el poder”, cuestionó.

Respecto a si modifica el escenario el hecho de no existir un traspaso de los recursos, argumento utilizado por el Ejecutivo, García Barzelatto respondió: “A mi modo de ver no influye“.

Sobre si el Tribunal Constitucional (TC) no podría pronunciarse respecto al caso de la ministra Fernández, pero sí acerca de la situación de la senadora Isabel Allende, García Barzelatto indicó que la “potestad del TC es suficientemente amplia como para conocer ambos aspectos“.

Por último, acerca de si el organismo constitucional debería ordenar la destitución de la senadora, señaló: “El Tribunal tendrá que evaluar los antecedentes en su esencia y enseguida pronunciarse al respecto”.