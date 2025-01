Beatrice Ávalos y resultados PAES: “Tenemos una brecha que no logramos cerrar”

Los últimos resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) abrieron un nuevo debate sobre los desafíos de la educación pública en Chile y varias críticas, también, por la “caída” de los liceos emblemáticos del top 100 de la prueba. Todo esto en medio del avance de la llamada desmunicipalización y la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SELP), que han sido flanco de críticas.

En conversación con Radioanálisis, la profesora titular del Instituto de Estudios Avanzados en Educación (IE), Beatrice Ávalos, analizó este escenario y puso foco en la lista de los 20 mejores colegios: “Había uno público, uno particular subvencionado y el resto particular pagado. Pareciera ser que la educación en Chile es buena solo para quienes tienen una base socioeconómica y cultural más alta y pagan por la educación. Entonces es muy triste”, dijo y agregó que “tenemos ahí una brecha que no logramos cerrar”.

En los últimos días se han realizado distintas evaluaciones sobre cómo mejorar el desempeño de los establecimientos educacionales y en esa línea Beatrice afirmó que hay que “darle más puntos a quien puede menos. No estoy hablando, necesariamente, de puntos paes, estoy hablando de más esfuerzo, más estímulo, más cuidado, hacer mucho más con ese grupo de lo que se necesita hacer con los grupos más privilegiados. Ese es el único camino que podemos tener”.

A lo anterior, la académica agregó que un parte fundamental para resolver la brecha en educación es resolver las diferencias socioeconómicas: “Hemos avanzado en eso, no estamos igual de lo que estabas en la mitad del siglo pasado, no estamos igual de pobreza, de falta de recursos, de estímulos intelectuales para los niños y niñas y jóvenes. Pero todavía tenemos mucho más en ese camino”, aseguró.

Como segundo camino, la académica afirmó que es relevante que “la educación pueda diversificarse de tal manera de darle más a aquellos que les cuesta más o que tienen menos. Crear más ambientes en nuestras escuelas, liceos, donde va el grupo socioeconómico medio bajo, crear más estímulos ahí. Estamos empezando, pero no hemos hecho todo lo que se puede hacer”.

Liceos Emblemáticos

Ningún liceo emblemático quedó en el top 100 de la PAES y ha generado críticas, por ejemplo, al Sistema de Admisión Escolar (SAE), conocido como tómbola.

Sobre el tema Beatrice se preguntó: “¿Cuántos son? Hay todos lo que no son emblemáticos” y agregó que “el único efecto que tiene el seleccionar en los liceos emblemáticos es poder buscar a los mejores en los diversos grupos socioeconómicos, especialmente grupos más bajos y trabajar con ellos, es más fácil, ojalá para los profesores poder trabajar con la crema de la sociedad, como se dice, pero yo creo que esa no es la solución para todo el problema, para nada”. Dijo que se “ayuda siempre a un grupo y no estamos dando una solución para un grupo completo”.

SLEPS y SAE

Los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) también han sido protagonistas de la discusión en este inicio de año por las nuevas transferencias de colegios administrados por municipios al nuevo sistema.

En ese sentido, Beatrice afirmó que es fundamental poner las fichas en los SELP: “Tenemos que jugar a dar todos los recursos, todo lo que podamos, para que estos puedan desarrollar capacidad en sus profesores y profesoras e ir creando ambientes de aprendizaje mezclados con ambientes de desarrollo socio emocional de niños y niñas”, dijo.

Respecto a las críticas, la académica aseguró que han sido injustas: “Sabemos que el sistema municipal no estaba funcionando. Estamos empezando el cambio hacia los Servicios Locales de Educación Pública y tenemos que poner todos los esfuerzos ahí, porque yo creo que esa es una promesa a futuro”, aseguró. Continúo diciendo que “no podemos decir esto no resulta porque en un nuevo servicio pasó algo”.

“Ojalá pudiéramos tener una visión común de la importancia de la educación pública en Chile y no la tenemos”, afirmó Beatrice.

Respecto al Sistema de Admisión Escolar (SAE), que está en revisión actualmente por parte de una mesa técnica, y las críticas que ha recibido, Beatrice afirmó que los padres y madres quieren lo mejor para sus hijos e hijas, “el tema es que es lo mejor”, agregó.

Argumentó lo anterior diciendo: “Si estamos diciendo a través de la prensa, a través de los comentarios en general, que aquí hay un grupo de colegios que son de mala calidad porque aquí van niños y niñas que no tienen la base cultural que yo quisiera para mis hijos. Eso tenemos que tratar de cambiar”.

En el mismo marco del desafío anterior, aseguró que “tenemos que mejorar la educación pública, yo no estoy diciendo que sea una educación como la que quisiéramos para todo el mundo, todavía tenemos que caminar en esa dirección”.