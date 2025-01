Alerta roja por altas temperaturas en la zona centro del país: Autoridades refuerzan medidas

La ministra del Interior, Carolina Tohá, y la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, lideraron una reunión de emergencia tras la alerta emitida por la Dirección Meteorológica debido a las temperaturas extremas que se esperan en varias regiones del país.

En una mesa técnica, las autoridades coordinaron medidas preventivas ante el pronóstico de altas temperaturas que afectarán las regiones de Valparaíso hasta Los Ríos durante este fin de semana. Las acciones buscan proteger la salud de la población y mitigar el riesgo de incendios forestales.

En atención al pronóstico, se estableció Alerta Roja por calor extremo para las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble, además de las provincias de Quillota, Petorca, Los Andes y San Felipe, Región de Valparaíso; y la provincia de Biobío, en la Región del Biobío.

Relacionado a esto, la titular del ministerio del Interior, expuso una comparación de la situación actual respecto al 2024: “Estamos ante una ola de calor sin precedentes, A estas alturas, del año pasado, llevábamos una ola de calor, en cambio ahora llevamos catorce. Esto ciertamente ha afectado a las personas pero, igualmente, hay una serie de otras condiciones que han generado también que haya riesgos de incendios forestales altos, aún más altos que el año pasado. Hemos tenido hasta el momento 28% más cantidad de incendios en esta temporada que la pasada, sin embargo, se ha quemado menos 4% menos superficie.

No obstante, aseguró que: “significa que estamos teniendo una mejor capacidad de combatir los incendios forestales, pero todavía no tenemos la capacidad de impedir que estos inicien. Cuando hay condiciones propicias para los incendios y hay conductas de riesgo, las posibilidades de que los incendios se detonen son altísimas”.

Por otra parte, la Directora Nacional de SENAPRED, respecto a las altas temperaturas que impactarán las regiones de Valparaíso hasta Los Ríos durante el fin de semana, hizo hincapié en las medidas de precaución necesarias para proteger la salud de la población y prevenir nuevos incendios.

“Este es un evento que pudiera generar afectación en la salud de las personas, por lo que, reiteramos los llamados a la precaución, a no exponerse entre las 11 de la mañana y 5 de la tarde, usar un protector solar, hidratarse y tener especial precaución con la población que es más vulnerable. Además, no generar conductas de riesgo, es un fin de semana, de época estival, por lo tanto, la idea es poder colaborar con los organismos del Estado haciendo un trabajo de coordinación, monitoreo, prevención y combate a incendios para no generar nuevos focos.”

En los próximos días, y según, la Dirección Meteorológica de Chile, la zona centro del país estará bajo la influencia de una dorsal en altura, lo que provocará un incremento en las temperaturas máximas. Este fenómeno se sentirá con mayor intensidad en los valles y áreas precordilleranas entre las regiones de Valparaíso y O’Higgins. Para los días más cálidos, se pronostica que el sábado las temperaturas en las regiones de Valparaíso y Maule alcancen alrededor de los 37 grados, mientras que el domingo, el núcleo de calor se desplazará hacia el sur, afectando principalmente a las regiones del Maule y Biobío, donde se esperan máximas de hasta 38 grados.

Ante esta situación crítica, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que tome las precauciones necesarias y colabore con las medidas preventivas para evitar incendios forestales y proteger la salud de la población. La coordinación entre las distintas entidades y la responsabilidad individual serán clave para enfrentar estos días de temperaturas extremas y minimizar los riesgos asociados.