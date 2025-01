Héctor Noguera: "Mi oficio de actor me ha ayudado a entender el mundo en el que estoy"

Este jueves 9 de Enero se realizó en el Teatro Municipal la presentación de la obra “Hamlet deambula en círculos” en el marco del tradicional Festival Antofagasta a Mil.

La obra es una versión propia del Hamlet de Shakespeare, tomado de uno de los capítulos del libro “Autobiografía de mi padre. Memorias actorales” publicado el año 2022, y cuyo autor es el hijo del consagrado actor Héctor Noguera, Damián Noguera, y en ella, narran los hechos ocurridos con ocasión de la puesta en escena de Hamlet el año 1979, por parte del Teatro UC, dónde Héctor Noguera interpreta al protagonista del clásico de Shakespeare.

El reconocido actor, conversó con este medio para reflexionar acerca del teatro, el drama, la ficción y la situación actual del arte en nuestra sociedad.

¿Cómo fue el proceso de creación del libro, escrito por su hijo de la que se extrae la versión de Hamlet que presenciaremos?

Fue un trabajo tan interesante como arduo de más de tres años, de largas conversaciones con Damián acerca de mis recuerdos y mi memoria a partir del Teatro. No soy político, soy actor y mi visión del país y del mundo parte desde ahí, mi oficio es que me ha ayudado a entender el mundo en el que estoy. dos veces a la semana nos reuníamos a conversar acerca de mis memorias y una vez a la semana, él me leía lo que reunía de mis recuerdos y siempre me sorprendía, pues él tomaba mis recuerdos y no se limitaba a transferirlos a una página, sino que pasaban por él, pasaban por su propia sensibilidad y, de alguna manera, llegaban transformados. Se trató de un lindo ejercicio de padre e hijo, en que muchas de las cosas que yo le contaba, él no las vivió, por lo tanto, fue un ejercicio de transmisión de recuerdos a través de el teatro, la literatura y el cuento. Se transmite un momento teatral, pero también el momento socio político del país. Fue un proceso lento, donde Damián ejerció un muy buen trabajo de investigación en prensa y otros estudios para llegar a la construcción final.

O sea, su narrativa personal está interpretado por la literatura y la dramaturgia. ¿Cómo se crea la narrativa de quienes, por ejemplo, no conocen a Shakespeare?

Yo creo que los que no conocen a Shakespeare no podrán volver a pasar por él. Shakespeare no solo habla de un personaje particular, sino que es un punto de partida. en el caso de “Hamlet deambula en círculos” es un comentario al momento socio político en que la obra se estrenó en 1979 y sobre eso hay una reflexión en la obra en la que se habla de cómo el teatro, como ficción, sirve para develar la realidad. Hamlet dice que a través de la ficción va a conocer la realidad de mi país, en la que hay un Rey que asesinó a mi padre para tomar el poder. Esta reflexión acerca de cómo la ficción ayuda a conocer la realidad, devela la realidad a través de una metáfora, es importante. Finalmente es una reflexión acerca del teatro, de la función del teatro en la vida humana, en la sociedad. aunque no se conozca directamente a Shakespeare. En la obra, Hamlet vive también en una realidad en la que no se puede hablar, es una época de censura política, inspirada en hechos reales. Lo que hace Shakespeare es lo que hace la mayoría de los escritores y dramaturgos de todas las épocas. Uno puede pensar en García Lorca, él está contando España en sus textos, Chejov está contando Rusia. Parece que están contando otra cosa, pero están hablando de su país y de su época. Es algo ineludible en la escritura, en el arte, en general. El arte siempre nos está contando un país.

¿Hay una cierta tendencia a pensar que el arte tiene que ser contingente, entonces?

Eso es algo que saca a la luz el espectador o el lector en que si lo que se escribe o lo que se compone está hecho con honestidad, es imposible que no refleje la época. Aunque cuente una historia de niños, siempre cuenta lo actual.

¿Cuáles piensa usted son las grandes narrativas o las grandes referencias para narrar nuestra vida en sociedad hoy?

Lo de las referencias es muy importante. Las personas mayores tuvimos más referencias sobre las que basar nuestra vida. Quizás los jóvenes actuales al carecer de referencias hacen que tengan una actitud de “presentismo” una especie de “puro presente”. Nosotros teníamos figuras del pasado que se nos hacían presentes en la medida en que los recordábamos. Yo creo que de las cosas más importantes que tiene el ser humano, más nuestras es la memoria. Mi memoria, tu memoria son cosas tremendamente íntimas y personales, por algo uno se acuerda de algunas cosas y no de otras. ¿De dónde viene ese proceso? Si no se tienen suficientes referencias y memorias es más difícil vivir.

La educación, al no estar basada en referencias se transforma en algo que los jóvenes sienten poco útil, porque no está atada a la memoria. Eso hace el Teatro, lo toma nuestra obra de hoy, el teatro te pone fuera de ti tu propias memorias, eso hace resonar algo dentro.

Finalmente, si usted pudiera llevarse un libro a la vida después de la muerte, ¿qué libro se llevaría?

“El Quijote” que es un libro que entendía poco de joven, ahora lo he ido entendiendo cada vez más. Me parece más divertido y más profundo al mismo tiempo. Ahora, hay muchos autores que me emocionan mucho: Shakespeare es uno de ellos, Calderón de la Barca con “La Vida es Sueño. Libros referentes. Referencias que me han ayudado a vivir la vida.