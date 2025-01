Fernando Estenssoro y situación en Venezuela: "La injerencia de Estados Unidos va a incrementar"

Durante la jornada de este viernes, se dio la toma de poder presidencial, en la que Nicolás Maduro juró en el Parlamento, controlado por el chavismo, como jefe de estado de Venezuela para el periodo 2025-2031, a pesar de las denuncias de un fraude electoral por parte del bloque opositor, encabezado por Edmundo González.

En conversación con la Primera Edición Radioanálisis, el doctor en Estudios Americanos y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro, se refirió a la compleja situación del país caribeño y recalcó la complejidad “volver a un carrusel relativamente normal“.

En ese sentido, el académico señaló que esta nueva asunción al poder de Nicolás Maduro “puede significar la prolongación de una crisis política en Venezuela que ya viene hace harto tiempo“, ya que “se viene de una situación política interna bastante crítica“. “Entre la oposición y el gobierno ha habido una política de suma cero. Ha habido muchos intentos de la oposición por boicotear el gobierno de Maduro, ya hubo un presidente designado por el congreso y se solucionó relativamente”, agregó.

Estenssoro afirmó que es difícil pensar en un acuerdo político entre la oposición y el gobierno, algo que “complejiza la vuelta un carrusel normal en Venezuela“. Asimismo, señaló que el panorama es incierto. “En diez días asume Donald Trump y este afirmó que no reconocerá a Maduro. Este es otro factor importante, la injerencia de Estados Unidos va incrementar”, afirmó.

En esa línea, el doctor en Estudios Americanos señaló que “Venezuela es un país fundamental para Estados Unidos”. “Desde que asumió Chávez, Venezuela se transformó en un problema para el establishment (sector) económico y del poder estadounidense. USA depende en gran medida del petróleo venezolano y es clave, porque si hay una crisis del petróleo a nivel mundial, si se agudizan las tensiones en Medio Oriente, si se corta el tráfico del comercio, Estados Unidos tiene un canal interno absolutamente resguardado, para obtener recursos de América Latina, que es Venezuela. Es decir, es una zona estratégica. Entonces desde que asumió el gobierno de Chávez, Venezuela ha tratado de derribar esto“, explayó.

Por otro lado, Estenssoro se refirió a los intereses por parte de China y Rusia en Venezuela y recalcó que son meramente económicos. “No hay que confundir los intereses económicos con los intereses estratégicos“, enfatizó.

“Estados Unidos ve más allá de la cuestión económica, está viendo un conflicto de poder global que tiene y no le gusta la presencia de China, en menor medida de Rusia, en América Latina. China no tiene injerencia en América Latina, sino que lo que hace son negocios. A China le interesan los recursos naturales de Latam, como también le interesa a la Unión Europea. No hay una disputa estratégica, porque China no tiene ninguna posibilidad de intervención militar en AL y no la va tener”, explayó.

