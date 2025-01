Alejandro Matamala, co-creador de Runway, y la IA en el cine: “Democratiza la manera de contar historias”

Dos piedras hablando a través de texto, en la cima de una montaña, con planos mostrando la enormidad del paisaje. Para dicha escena de la película ganadora del Oscar “Everything Everywhere All at Once” no se requirió de un equipo multitudinario, sino solo la aplicación Runway. Democratizar la manera de hacer cine es el mensaje que exponen los chilenos creadores de la herramienta que utiliza inteligencia artificial generativa.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, uno de los co-fundadores de Runway y previo a su participación en el Congreso Futuro 2025, Alejandro Matamala, reconoce que saber que una cinta del prestigio de la ganadora del Oscar a ‘Mejor Película’ en 2023 utilizó la aplicación que crearon “nos tomó por sorpresa porque nos enteramos igual que todo el mundo de que habían utilizado nuestra herramienta”.

Si bien hoy Runway es una empresa exitosa y se encuentra cooperando con la producción de nuevas películas en Hollywood, el foco dice Matamala es poder llegar a todo el mundo, independiente del presupuesto que tenga una cinta para su realización. “Es un indicativo de que se vienen nuevas maneras de contar historias, y un poco democratizar quienes son los que pueden contar la historia”, expresó.

Su postura respecto del futuro de la industria se resume en que: “Ya no se necesitan equipos de 100 personas en efectos especiales para hacer una película ganadora del Oscar, se necesitan solamente 15”. “Se puede pensar que equipos de todo el mundo, quizás en lugares donde no necesariamente hemos escuchado o visto historias, porque no son lugares tradicionales, van a poder empezar a realizarlos”, recalcó Matamala.

“Creemos que este tipo de herramienta democratiza la manera en que se pueden contar historias”, agregó firmemente.

Esta idea, surgida en 2017 entre Alejandro Matamala, Cristóbal Valenzuela y el griego Anastasis Germanidis, ha evolucionado con el pasar de los años de la mano con los avances en el mundo de la inteligencia artificial. “En esa época estaban apareciendo unos modelos que permitían la generación de contenido generativo, ocupando una arquitectura que hoy día ya no se ocupan tanto, pero que demostraban que había una capacidad y una posibilidad de ocupar esto dentro del día a día de los artistas, de los creadores”, relató consultado por nuestro medio.

Contar “una historia de dos horas, que se transforme en una película” mediante la inteligencia artificial es el horizonte al que apuesta Runway. “Inicialmente recibimos varios no, nos dijeron en varios lados que esto no iba a resultar, que la inteligencia artificial generativa no era más que un juego”, contó Matamala.

Si bien hoy son una empresa consolidada, en su momento, en los albores de la IA, se enfrentaron a la dificultad de tener que adaptar los modelos iniciales, usados en automóviles, seguridad y aplicaciones industriales, para orientarlos hacia el mundo del cine y la creatividad. Hoy, incluso, tiene una utilidad tan amplia, que artistas como Madonna en su “The Celebration Tour”, han usado la herramienta para las visuales que se proyectan en las pantallas del show.

Por esto es que Runway plantea una alternativa en la producción audiovisual. “Aquellos que quieren contar una historia, a una escala de una película, están limitados a muchas cosas como por ejemplo a presupuestos, equipos, locaciones, a tiempos”, señaló Matamala, resaltando como el proceso creativo sufrirá una optimización.

“De tener una idea y esperar tres años para poder visualizar esa idea, y quizás presentarla para conseguir inversión, ese proceso se reduce a horas. Yo puedo tener una idea y empezar a ejecutarla”, explica sobre las ventajas del uso de IA.

IA versus humanidad

El uso de inteligencia artificial ha despertado decenas de debates sobre el presente y el devenir de la humanidad. El propio Congreso Futuro plantea en su edición 2025 la interrogante: ¿Qué humanidad queremos ser?

Entre esos debates, centrado en el mundo del cine, Alejandro Matamala aborda cómo el uso de IA afecta a la creatividad de los creadores. “Siempre hemos tomado esto como una manera de aumentar el trabajo creativo, de aumentar los procesos creativos”, afirmó quien naciera en una escuela de arte, razón por la que Runway surgió con la base de potenciar al artista.

“Nosotros creemos que esta tecnología es muy potente para poder aumentar ese proceso, en el sentido de que son los creadores los que al final estarán contando esta historia. Nosotros no estamos diseñando sistemas para que la inteligencia artificial cree una película completa por sí sola. Estamos creando herramientas y solamente van a ser utilizadas por personas, por creadores, por artistas”, manifestó Matamala.

Por otro lado, no quedó ajeno a una discusión reciente en el mundo del cine: uso de IA versus derechos de autor. “Estamos trabajando con toda la industria, estamos conversando con artistas, con grupos, con empresas, en la dirección que hemos tomado: trabajar en conjunto con todo este ecosistema”, aseguró, mencionando también que buscan “una manera en que todos se vean beneficiados”.

La visión de Alejandro Matamala, pese a las posiciones más extremistas sobre el uso de la inteligencia artificial, es mucho más optimista. “Nos estamos acercando a un mundo mucho más abierto y mucho más creativo”, planteó el co-fundador de Runway. “Con más gente capaz de poder realizar cosas que anteriormente eran muy difícil”, complementó.

“Si bien han pasado años, nos gusta decir que estamos en el día cero todavía. Todavía hay muchas cosas que mejorar, cosas que aprender y muchos sistemas que tenemos que cambiar”, reconoció.

“Cuando se inventó la cámara, nunca se pensó que iba a ser utilizada para el cine. El cine es una consecuencia de la creación de la cámara y el cine creó una nueva manera de contar historias. Probablemente hablamos de contar historias, de contar películas, pero quizás en consecuencia de esto, empecemos a contar, a experimentar esas historias de una manera completamente diferente que no somos capaces de imaginar. Existe un montón de posibilidades que están por descubrir y que abre la oportunidad para gente en muchos lados de poder realizarla”, reflexionó a modo de cierre.