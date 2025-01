Matthei inicia carrera a La Moneda tras apoyo formal de RN y Kaiser le abre un flanco a Kast en la extrema derecha

“Hoy empieza formalmente la campaña para la presidencia de Evelyn Matthei“, indicó en su consejo nacional el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, al proclamar -sin sorpresa- a la exalcaldesa y militante de la UDI, Evelyn Matthei, siendo así el primer partido de oposición en entregarle su respaldo oficial, incluso antes que la tienda gremialista.

En el cónclave, tras ser respaldada con un contundente 84,3% de los votos, Matthei entregó un discurso en tono presidencial marcado por promesas en torno a crecimiento económico, empleo, gasto fiscal, seguridad, educación, salud y pensiones, que fue aplaudido por los presentes. “No vamos a llegar al gobierno a hacer diagnósticos ni a aprender. Desde el primer día buscaremos resultados concretos y medibles”, aseguró la exalcaldesa.

“No soy una persona joven. He vivido muchos Chiles distintos, en Santiago y en regiones. He trabajado en el sector público y privado. He tenido una vida larga, con éxitos y fracasos, con aciertos y errores. De los aciertos me siento orgullosa y de los errores agradecida, porque me han permitido aprender. Hoy me paro frente a ustedes con esa historia y con esa experiencia. Las cicatrices de una vida larga e intensa son las que me dan la tranquilidad de decirles que estoy preparada para asumir este desafío“, añadió.

El consejo general de Renovación Nacional ha decidido proclamar como su candidata presidencial a @evelynmatthei CON EVELYN, CONSTRUYAMOS TIEMPOS MEJORES pic.twitter.com/6hicWsN5Yf — Renovación Nacional (@RNchile) January 11, 2025

La UDI, en tanto, realizará su proclamación este próximo 18 de enero durante su consejo general, que durará dos jornadas. Lo anterior, significará una mera formalidad -afirman militantes- pues en la práctica desde la tienda ya la definieron como su candidata y no existen, al menos públicamente, otros u otras aspirantes.

La diputada gremialista, Marlene Pérez, indicó a Radio y Diario Universidad de Chile, que: “Tengo la convicción de que Evelyn Matthei es la mejor opción y la persona idónea para liderar los destinos de nuestro país. Ella es una mujer empática, de carácter, convocante y tiene la experiencia suficiente. Estamos viviendo tiempos complejos y necesitamos unirnos como sector”.

Por su parte, el tercer partido que conforma la coalición de Chile Vamos, Evópoli, espera realizar sus elecciones internas que no han estado exentas de dificultades técnicas y tensiones, lo que ha dilatado el pronunciamiento. Una vez ocurra aquello, procederán a debatir por la carta presidencial.

Todo indica eso sí, que entregarían pleno respaldo a Matthei. El diputado y jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, sostuvo a este medio que es “una muy buena noticia y buena decisión la que tomó Renovación Nacional y que esperamos como Evópoli también ratificar prontamente, esperamos que sea la mayoría de los partidos de oposición los que se sumen al liderazgo de Evelyn Matthei”.

Mientras esas definiciones se finiquitan, desde Chile Vamos abogan porque Matthei compita en primarias amplias con otros candidatos o candidatas de oposición, tales como la senadora Ximena Rincón de Demócratas, la propuesta del Partido Social Cristiano, Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario y José Antonio Kast, recientemente proclamado por el Partido Republicano. Esta decisión se zanjaría en marzo.

Bajo ese contexto, la secretaria general de RN, Andrea Balladares, alertó por los efectos electorales de ir divididos a primera vuelta, el próximo 16 de noviembre.

“A todos los partidos que nos sentimos oposición hoy día, que no nos pase lo mismo que nos pasó en la segunda vuelta de gobernadores regionales donde podríamos haber ganado, por lo menos, tres regiones más, si nos hubiésemos presentado en unidad. Hoy ya tenemos esa experiencia, así que vamos a seguir insistiendo en una gran coalición política que nos permita tener también una mayoría social que logre sacar a Chile del estancamiento”, instó.

Sin embargo, el escenario se vislumbra complejo. Para el presidenciable del Partido Nacional Libertario -colectividad en formación-, Johannes Kaiser, se pone en duda una primaria “en razón de que hasta el momento desde Chile Vamos no ha habido señales, tampoco en dirección de quien les habla, para realizar este evento democrático que permitiría efectivamente consolidar una figura común, siempre y cuando por supuesto exista un proyecto político común”.

Desde Republicanos defienden ir directo a primera vuelta para someter sus propuestas al escrutinio de la población y que la definición no esté en manos de un “nicho político”. Además, sostienen que esto no sería un riesgo, pues nadie ha ganado en primera vuelta desde Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Esto, en momentos donde Johannes Kaiser aumenta en menciones espontáneas, de hecho, la última Encuesta Criteria, lo posicionó en un cuarto lugar de las preferencias, justo detrás de Kast, quién se mantiene en un tope del 11%. En comparación, Kaiser subió 3% desde diciembre 2024.

En respuesta a este avance, que estaría restándole un apoyo importante del sector de extrema derecha, José Antonio Kast, descartó sentirse amenazado y señaló en Mesa Central de T13 que “es un aporte. Para llegar a la primera vuelta electoral es bueno que la ciudadanía pueda elegir entre distintas alternativas”.

No obstante, afirmó tajantemente que: “Llegaremos a primera vuelta con un candidato propio, y ese candidato voy a ser yo“.