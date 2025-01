Evelyn Matthei llama a la unidad de la derecha: "Necesitamos una vocación de mayoría'"

Este lunes la ex alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, fue recibida por la mesa directiva de Renovación Nacional (RN) para iniciar un trabajo de coordinación de cara a su campaña presidencial.

El pasado sábado Renovación Nacional proclamó -oficialmente- como su candidata a la Presidencia de la República a Evelyn Matthei, tras haber realizado un encuentro multitudinario en donde las y los militantes del partido votaron favorablemente a esta candidatura con un 84% de los votos.

Posteriormente, tanto el presidente de la tienda, Rodrigo Galilea, y Matthei relevaron la importancia de la unidad entre los partidos de derecha, con miras a una posible realización de primarias amplias en el sector.

“Toda Renovación Nacional va a trabajar codo a codo de hoy en adelante para transformar la candidatura de Evelyn Matthei en efectivamente la próxima presidenta de la República. Estamos seguros de que tiene todas las condiciones, la preparación, la historia, los aciertos y errores a través de una larga vida dedicada al servicio público que se ponen al servicio del país. Por eso es que estamos muy orgullosos, satisfechos y alegres de haber empezado a trabajar juntos”, señalo el senador Galilea.

En cuanto a los desafíos del país, el líder del partido político expresó: “Acá creemos que tiene que haber una unidad de propósitos, tiene que haber una vocación de mayoría, mensajes que le hagan absoluto sentido a todos los ciudadanos de este país, aquellos que sufren problemas de pensiones, como los que tienen problemas de seguridad y aquellos que están en listas de espera de salud. Esas son las grandes problemáticas que tiene este país, junto con volver a tener progreso económico“.

Por su parte, Evelyn Matthei expuso que hoy empieza “un trabajo entrelazado y cercano con Renovación Nacional, también con la UDI naturalmente, veremos lo que pasa con Evópoli, pero necesitamos una unidad mucho más amplia que eso”.

“Desde Republicanos hasta Demócratas y Amarillos, Social Cristiano y eso es lo que tenemos que tratar de armar”, enfatizó.

Respecto a la factibilidad de unir a estos partidos en la elección, la ex alcaldesa de Providencia subrayó: “Insistiremos una y otra vez, porque estamos seguros que a los chilenos les hace sentido lo que estamos diciendo. Así que vamos a seguir insistiendo, esperando que se logre, se que le corresponde a los partidos, pero no me cabe duda de que se van a hacer todos los esfuerzos posibles para ir con unidad“.

En cuanto a su posible mandato y sus propuestas Matthei afirmó que “queremos devolverle la seguridad a los chilenos, pero no solo seguridad ciudadana, es control de fronteras, de narcotráfico, de homicidios y secuestros. Pero también la tranquilidad significa que cuando alguien se enferma, pueda ser atendido a tiempo en el sector público; que un niño que tiene talento pueda desarrollarlo en el colegio y no vaya al colegio a sufrir violencia; que una familia tenga vivienda digna“.

Según la última entrega de Plaza Pública de Cadem, Evelyn Matthei continúa liderando las intenciones de voto a pesar de haber bajado tres puntos (23%), lo sigue en el segundo lugar, Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario -aún en formación-, con un 10% y en tercer lugar, José Antonio Kast, candidato presidencial por el Partido Republicano con un 9%.