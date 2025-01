¿Intervención militar en Venezuela? Petro rechaza propuesta de expresidente Uribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó la propuesta del exmandatario del país Álvaro Uribe de pedir una intervención militar en Venezuela tras la investidura presidencial de Nicolás Maduro. Además, criticó al ex jefe de Estado por “pedir que los jóvenes y venezolanos se maten entre sí”.

A través de X, el presidente Petro fue categórico al rechazar la propuesta de Uribe y denunció que en la ultra derecha “no dejan de tener sed de sangre, no sacan votos sino con los sedientos de sangre”.

“Después de intensificar el que los colombianos se maten entre sí, que el Estado mate a los jóvenes colombianos y los torture y encarcele, vienen a pedir que (…) se maten entre sí, que las madres venezolanas y colombianas lloren por sus hijos muertos”, declaró.

El mandatario acusó a la extrema derecha colombiana de promover guerras y “décadas de “violencia” en el país. “Por eso un bloqueo económico de un país sobre otro es abominable, y peor una invasión militar como tantas que hemos visto en el siglo XXI”, añadió.

Por el contrario, defendió el “diálogo democrático” tanto dentro de Colombia como en el país vecino. “Buscamos el respeto de los pueblos. Denunciamos la violación de sus derechos fundamentales tanto en Colombia como en Venezuela o en cualquier lugar del mundo”, señaló.

Petro reiteró que su Gobierno mantendrá las relaciones diplomáticas con Venezuela pese a que reconoció que las autoridades quitaron “el derecho de elegir y ser elegida a la líder opositora María Corina Machado”.

El presidente colombiano considera que los comicios “no fueron libres desde un comienzo” porque “se violó el acuerdo de levantar las sanciones económicas para que el pueblo votara en libertad”.

“Por eso, no hubo elecciones libres en Venezuela y debe haberlas. Las relaciones diplomáticas son para que los pueblos se unan y no sufran por las desavenencias de sus gobiernos”, agregó.

Las declaraciones de Petro llegaron después de que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, defendiera este domingo la necesidad de una intervención internacional en Venezuela, “preferiblemente avalada por Naciones Unidas” que “desaloje del poder a Nicolás Maduro y convoque unas elecciones libres”.

Al respecto, también se pronunció el ministro de Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, quien criticó que “hacer una afirmación de esta naturaleza es muy grave, esto sucede porque ellos no van a mandar a sus hijos a la guerra, los que van a hacer la guerra es la gente humilde que va a terminar afectada allí”.

“Yo invito a los líderes del país que no usen este hecho con cálculos políticos, económicos o intereses ajenos a los justos y nobles intereses de la población que está en la frontera”, sostuvo en conversación con la emisora W Radio.

“En Colombia se habla de paz y no de guerra (…) Tenemos que evitar cualquier situación de estas. Yo invito a los líderes responsables del país que no planteemos alternativas que no tienen cabida en lo que estamos viendo en una región que necesitamos que se mantenga como una región de paz”, añadió.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tomó posesión del cargo este viernes en la sede de la Asamblea Nacional, iniciando así un tercer mandato que aseguró que sería un “periodo de paz”. Sin embargo, su envestidura ocurre tras las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024, en las que la oposición denunció fraude en el recuento de votos y se atribuye la victoria a Edmundo González.