¿Recorte "inexplicable" o "cumplimiento de la ley"? La cuestionada rebaja presupuestaria del Gobierno al Ministerio Público

Polémica ha causado el recorte de más de siete mil millones de pesos en el presupuesto del Ministerio Público. La medida fue tomada por el Gobierno en el contexto de una rebaja global de 543 mil millones de pesos acordada con el Congreso, pero que excluía sectores como seguridad, educación y salud.

Este lunes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, calificó la rebaja en el presupuesto del Ministerio Público como “inexplicable” y afirmó que impactará significativamente las labores de este organismo.

“De cada mil pesos que gasta el Estado, tres pesos los gasta la Fiscalía. Ese 0,3% no produce impacto significativo alguno en el equilibrio de las finanzas fiscales, son otras cuentas más importantes las que mueven la aguja”, aseguró.

“Reducir ese 0,3% la verdad que no se advierte qué beneficio tiene e impacta directamente en actividades tan importantes como por ejemplo la investigación que se llevó adelante contra miembros del cartel Jalisco la semana pasada, que efectivamente fue una investigación en que participó el OS7 de Carabineros, pero que dirigió un fiscal”, advirtió.

Parte de las explicaciones del Gobierno estuvieron a cargo de la ministra vocera subrogante, Aisén Etcheverry. La secretaria de Estado enfatizó en que la Fiscalía no estaba entre las instituciones excluidas de las rebajas e indicó que, en todo caso, el recorte al Ministerio Público “no merma el esfuerzo que hemos hecho como Gobierno de aumentar los presupuestos en materia de seguridad”.

“Esto es el resultado de una negociación al alero de la Ley de Presupuesto, son 600 mil millones de pesos que se recortan de manera transversal en los organismos del Estado y como parte de ese acuerdo se excluyeron algunas instituciones, en particular los servicios de salud, policías, Gendarmería, el sistema escolar, concesiones y subsidios a la vivienda. El Ministerio Público no hace parte de las instituciones que fueron excluidas de la rebaja de Presupuesto en el acuerdo en el Parlamento y es por eso que fueron objeto de este recorte”, dijo.

En esa misma línea, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, detalló que en el marco de la Ley de Presupuestos se acordó realizar una rebaja pareja a todos los subtítulos presupuestarios, con excepción de algunas instituciones entre las que no está la Fiscalía

“El ajuste de gasto del cual forma parte el Ministerio Público fue mandatado por la ley. No es un tema que haya sido de elección o respecto del cual el Ejecutivo tuviera un margen de flexibilidad”, complementó.

De todas maneras, Marcel también sostuvo “que la ejecución presupuestaria tiene márgenes de flexibilidad durante el año. Por lo tanto, se permite ir absorbiendo situaciones que se puedan producir en algunas instituciones, en este caso el Ministerio Público”.

Por otra parte, requerido sobre la señal que se le envía a la ciudadanía, el jefe de la billetera fiscal insistió en que “la ley es muy explícita en cuanto a que solo se excluyó un conjunto de instituciones y todo el resto debían ser incluidas”. “La señal que se está dando es que simplemente se está cumpliendo la ley”, aseveró.

Parlamentarios piden revertir la rebaja

En el Congreso Nacional las críticas al recorte en Fiscalía han sido transversales. El diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Hacienda, Felipe Donoso, acusó que con la disminución al presupuesto del Ministerio Público, se vulneró el espíritu del acuerdo que estableció el Parlamento con el Gobierno.

“Cuando acordamos bajar el presupuesto para resguardar las arcas públicas, se entendía que no iba a afectar la seguridad, que no iba a afectar educación, salud. Por lo tanto, no es posible entender la rebaja de presupuesto en la Fiscalía, que entendemos es esencial para la seguridad. Pedimos al Gobierno que recapacite en esta situación, que la revise y que enmiende”, instó.

Por su parte, la senadora de Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez, señaló que “no puede ser que se borre con el codo lo que se escribe con la mano”. A su juicio, es “inentendible” que el Gobierno impulse un fast track legislativo en materia de seguridad “y por otro lado le recorte el presupuesto del Ministerio Público, que es, por esencia, el órgano persecutor”.

Asimismo, Núñez dio cuenta que la Comisión de Constitución -de la que es integrante- acordó “por unanimidad enviar un oficio al ministro de Hacienda para que reconsidere esta medida”.

“Es cierto que en virtud de la discusión de la Ley de Presupuestos se llegó a un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso para ajustar recursos públicos, pero es la errada priorización del Ejecutivo, para recortar en el Ministerio Público fue del Gobierno. En definitiva, ¿qué hizo el Gobierno? Arregló sus propios servicios dejando con un daño al Ministerio Público”, estimó.

Desde el oficialismo, el senador del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, afirmó que es un “despropósito el recortar gastos a la Fiscalía” y al igual que sus compañeros parlamentarios, solicitó al Ejecutivo revertir la medida. “Eso es lo que se está pidiendo, porque no tiene parangón y es un despropósito en materia del objetivo principal que es el combate a la delincuencia y la inseguridad en Chile”, dijo.