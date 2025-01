Senadora Sepúlveda por pensiones: "Los acuerdos que podamos tener serán absolutamente dolorosos de votar"

La senadora independiente e integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, Alejandra Sepúlveda, abordó la previa a las votaciones respecto a la reforma de pensiones, proyecto que esta semana iniciará su fase clave.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria aseguró que el Senado va a despachar en enero el proyecto porque “hay un compromiso que nosotros nos autoimpusimos, no solo en la Comisión de Trabajo, sino también en la Sala para efectivamente sacar esta reforma con acuerdo, sin acuerdo, con acuerdo parcial, peros sacarla”.

“Nosotros tenemos el deber de decirle al país lo que pensamos y creemos y, si llegamos a acuerdo, qué es lo que hemos cedido y que no en relación al proyecto original. Hay un compromiso y todo indica que lo vamos a cumplir“, adelantó.

Sobre el debate que se ha generado en torno a la división de la industria, Sepúlveda recordó que: “El proyecto original era muy importante, porque la división de la industria y terminar con las AFP tiene que ver con cómo tú tienes un modelo distinto y cómo incorporas competencia en un sector que no la tiene, donde son cuatro o cinco actores que han estado permanentemente. Por eso la posibilidad de terminar con las AFP como hoy día la entendemos, pero eso, además, significa incorporar otra fórmula que es el seguro social”.

“O sea, los equilibrios como lo tienen la mayoría de los países, no la capitalización individual absoluta, pura, que es lo que hemos vivido durante todo este tiempo a pesar de la Pensión Garantizada Universal. Porque el seguro social va hacia un pilar que no hemos tocado nunca que es el pilar contributivo (…) Eso se está discutiendo, la división de la industria es sin duda uno de los factores de poder penetrar y buscar una solución, pero estamos en eso todavía”, afirmó.

En esa línea, aseguró que hace dos años el Gobierno “planteó una reforma consistente, que subía las pensiones, que dividía la industria, que creaba un seguro social robusto, que permitía mejorar las pensiones en esta inequidad tremenda entre hombres y mujeres, junto a incorporar actores públicos que también hace de esto algo un poquito menos brutal en relación con lo que ocurre con la industria privada”.

Pese a que el Gobierno hizo su esfuerzo y defendió el proyecto, Sepúlveda indicó que: “No tenemos los votos. No podemos avanzar precisamente porque no están los votos disponibles para esto, sin embargo, se están haciendo en este minuto, varias tratativas que nos permiten, primero, mejorar las pensiones”.

“Si queremos avanzar, a lo menos una parte de esto, vamos a tener que llegar a un acuerdo con la derecha pero transparentando cuál es el acuerdo, qué es lo que dejamos de hacer, qué es lo que dejamos de percibir en las pensiones si hubiésemos hecho el proyecto original”, añadió.

Bajo ese contexto, la senadora independiente reafirmó que “vamos a mejorar las pensiones, no en la cuantía o la cifra que se quería, con limitaciones al acceso de estos beneficios que a mi me preocupan mucho, sobre todo a las mujeres que no reúnen los requisitos”.

“Para poder tener la garantía, que estimula el pilar contributivo, el ahorro, la formalidad en el empleo, están diciendo que podemos recibir el 0,1UF del año de cotización hasta un tope de 25 años, ya no es de 30. Por lo tanto, disminuye el aporte, pero lo segundo es que aquí se nos está pidiendo que las mujeres puedan tener 15 años de cotización continuo o discontinuo, y los varones 20 años de cotización, entonces se nos van a quedar muchas mujeres fuera, alrededor de 400 mil mujeres fuera, si utilizamos lo que hoy día nos plantea la derecha”, ejemplificó.

Consultada de si existe consenso parlamentario para avanzar en este proyecto este mes, aseguró que: “Por lo menos, desde el Senado lo vamos a sacar este mes (…) hemos puesto absolutamente nuestra disponibilidad para sesionar cuando sea necesario. Sin embargo, en la Cámara al parecer hay más dificultades porque ellos tienen la semana distrital a final del mes, como nosotros también tenemos la distrital, nosotros ya la suspendimos como Senado, pero tienen que tener la unanimidad para suspender y creo que el Partido Republicano no va a darla. Por lo tanto, va a ser mucho más complejo la decisión que va a tener la Cámara de Diputados”.

“Vamos a ir a mixta, lo más probable es que eso ocurra, que no tengamos concordancia completa en todo lo que estamos revisando con la Cámara (…) Vamos a tratar de despachar antes del mes de marzo porque es nuestro deber terminar el proceso, pero sin duda se hace mucho más difícil en la medida que estemos en el otro periodo legislativo que comienza en marzo”, admitió Sepúlveda.

Respecto a las dudas que persisten en el oficialismo, la parlamentaria respondió que “va a ser mucho más difícil, si tu misma no estás convencida, tener que ir a convencer a otros, y va a ser muy complicado tener que hacer ese proceso”.

“Los acuerdos que podamos tener van a ser absolutamente dolorosos de votar, el que no podamos tener un ente público cuando la derecha dice permanentemente que queremos tener competencia, bueno, incorporemos competencia”, reconoció.

Por último, sobre la irrupción de Evelyn Matthei en el debate previsional, la senadora indicó que le parece “brutal” la propuesta de la derecha: “Es impresentable y las cifras lo plantean, un 50% de mujeres van a quedar fuera del beneficio, y eso con lideresas, con mujeres que quieren ser presidentas de Chile, que precisamente están a ese lado de la propuesta, no me parece, es absolutamente contradictorio a lo que hemos querido hacer en el país“.