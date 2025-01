Juan Pablo Letelier: "Ahorrar el 10% de tu sueldo para tener una pensión digna es imposible"

El exsenador, economista y representante socialista de la última comisión técnica de expertos para la reforma de pensiones, Juan Pablo Letelier, abordó los problemas del actual sistema previsional, despejó dudas respecto al origen de la cotización extra y cuestionó las exigencias de la derecha en el trámite legislativo.

En conversación con Política en Vivo, el experto afirmó que “en Chile ahorrar el 10% de tu sueldo para tener una pensión digna es imposible si es que cotizas toda tu vida laboral, es decir, unos 35 o 40 años. El promedio de cotización del país es entre 12 años las mujeres, 15 años los hombres, es decir, están destinados la gran mayoría de las y los trabajadores a tener pésimas pensiones porque con ese nivel de ahorro no se puede. Y esa fue la gran mentira de José Piñera y del gobierno militar que dio a entender que iba a haber pensión para todos ahorrando poco”.

Por dicha razón, Letelier afirmó que el sistema necesita una “cirugía mayor“, sin embargo, no existe disposición si no más bien “lo que hay es voluntad de mentir harto respecto a lo que se está haciendo”.

“Aquí va a haber un aumento de ahorro gracias a los empresarios, este es un impuesto al trabajo lo que se está generando, es plata para las y los trabajadores, pero no es plata de las y los trabajadores, y esto es una diferencia muy sustantiva y esto es lo que ha causado parte del problema porque los sectores de derecha en nuestro país están engañando a todos tratando de hacer entender que esta plata es de las y los trabajadores, y es tan el impacto, que ellos, la derecha, no quieren que este dinero que se va a poner para mejorar un sistema de pensiones resuelva adecuadamente el problema de los pensionados actuales”, aclaró.

En esa línea, señaló que la derecha “están poniendo trabas diversas, una es cómo se va a financiar el mejoramiento de la pensión y, ahora, está el segundo punto que planteó el senador (Gastón) Saavedra con mucha responsabilidad de que están poniendo exigencias para recibir los beneficios que para muchas y muchos chilenos son muy altas“.

En relación al cambio de tono en declaraciones de la presidenciable y ex alcaldesa, Evelyn Matthei, quién hoy estaría a favor de la reforma luego de deslizar que su preocupación por los intereses que generaría el préstamo, con el cual se financian las garantías, ya estaría ordenado, Letelier respondió “yo creo que Evelyn Matthei siempre ha estado de acuerdo con la reforma de pensiones, lo que hubo hace 15 días fue un guiño a los republicanos por temas políticos, no temas técnicos de pensiones, para que no nos engañemos.

“Yo creo que Evelyn Matthei, y la invito a ser transparente en este punto, este dinero que van a poner los empresarios, estos 6 puntos que en verdad se suman a otros dos puntos (seguro de invalidez y sobrevivencia) que ya ponen aparte del sistema de seguridad social, es decir, son ocho puntos que ponen los empresarios como un impuesto al trabajo, (…) que todo esto que aportan los empresarios, para el mundo del trabajo, es un impuesto y si estamos de acuerdo en que es un impuesto al trabajo entendamos que el uso de ese impuesto al trabajo para cubrir, por ejemplo, el mejorar las pensiones durante los próximos 20 años de quienes fueron engañados por el sistema o que les ha dado malos resultados, no debería ser problema“, añadió.

Bajo esos términos, el economista destacó que “el Gobierno en este proyecto había pensado que la PGU llegara al 100% de las y los chilenos, se va a mantener que cubra solo al 90% de las y los chilenos, no al 10% de mayores ingresos, con eso el Estado se ahorra mucho dinero y es con eso que se van a poder pagar las tasas de intereses para devolver este préstamo de los dos puntos que se usan para mejorar las pensiones de quienes actualmente están pensionados”.

Sobre si estamos hablando de una “reforma” como tal, el exsenador sostuvo “este va a ser un primer paso, no va a ser la reforma que quería el Presidente Boric, es natural, él no ganó la elección en primera vuelta, fue en segunda vuelta, se sumaron otras personas, otros sectores políticos, pero no fue su programa el que tuvo mayoría de apoyo ciudadano cuando ganó”.

“Va a haber proyecto, más ahorro, va a haber un sistema de seguridad social quizás menos ambicioso del que se quería pero va a haber un mecanismo de transición para mejorar las pensiones de algunos de los pensionados actuales, yo espero que en el debate legislativo se logre incorporar la máxima cantidad de gente posible, y, en tercer término, se va a establecer en forma permanente una corrección de género y mecanismos de apoyo a cuidadores”, relevó.

En ese sentido, reafirmó que se va a avanzar, pero no en todos los aspectos, por ejemplo, “¿las AFP van a poder cobrar más dinero por administrar más plata? No, no van a poder, va a haber un cambio al sistema de cobranzas para que no ocurra lo que existe hoy tanta declaración sin pago de las imposiciones de miles de trabajadores, va a haber un sistema de inversión distinto para terminar con esto de los multifondos y va a haber fondos generacionales”.

“Se va a avanzar, la industria va a quedar en pie, no va a terminar el sistema de capitalización individual, diría que va a tener un peso relativo mayor que el que sería bueno para un sistema de seguridad social, pero creo que va a quedar establecido un modelo donde va a haber seguridad social que se va a poder ir mejorando con el tiempo, no creo que un gobierno que tiene minoría en el Congreso puede aspirar a mucho más. El problema es que la derecha no quiere una reforma, ellos son mayoría, ellos van a condicionar cuántos de los actuales pensionados se van a ver beneficiados”, zanjó.