Pistolas taser: alcaldes piden que también sean usadas por funcionarios municipales

Debate ha generado la propuesta del gobernador de Santiago, Claudio Orrego, de incorporar pistolas taser a la labor de Carabineros.

La autoridad emplazó ayer al Gobierno para apurar la implementación de estas armas no letales, a propósito de un incidente ocurrido hace pocos días en Puente Alto, en el que un sujeto hirió a una funcionaria de Carabineros con un arma blanca.

“Yo no entiendo por qué tanta demora, esto no es un problema de plata, no es un problema de imposibilidad legal, esto es un problema de voluntad política”, acusó el gobernador Orrego

Es difícil hablar de una buena ciudad si sus habitantes no se sientes seguros. Autorizar el uso de pistolas Taser a Carabineros requiere voluntad política. No hay excusas para no aprobarlas. 115 países del mundo ya las usan y estamos dispuestos como @Gob_Santiago a financiarlas. — Claudio Orrego L. (@Orrego) January 12, 2025

En respuesta, el delegado presidencial de la Región Metropolitana (RM), Gonzalo Durán, informó que actualmente se está elaborando un protocolo para el uso de las pistolas, que estará listo durante febrero y que en marzo comenzará un piloto en algunas unidades territoriales.

Además, Duran expresó sorpresa con los dichos del gobernador de Santiago pues, según él, Orrego conocía el estado del protocolo. “Nos parece que el gobernador está confundido o efectivamente intenta hacer un punto político que no compartimos”, dijo el delegado presidencial.

En tanto, desde la esfera municipal, un grupo de alcaldes concurrió este martes a La Moneda para pedirle al Gobierno que funcionarios de seguridad también incorporen a su trabajo las pistolas taser.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, señaló que es fundamental que cuenten con estos inmovilizadores, considerando que deben interferir en situaciones de violencia intrafamiliar.

“Nos hemos puesto de acuerdo distintos alcaldes para solicitar al Gobierno y al Parlamento que así como se ha discutido en la agenda pública la utilización de herramientas tipo pistolas taser, que están siendo consideradas para Carabineros, que estas también puedan ser consideradas para nuestros funcionarios de seguridad pública. ¿Por qué? Habitualmente tenemos que responder a llamados de violencia intrafamiliar, que es un delito que muchas veces está oculto pero que en nuestros territorios es usual que ocurra”, comentó.

Por su parte, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, apuntó al riesgo que usualmente corren los funcionarios municipales y advirtió que en todo caso, las armas serían ocupadas solo en situaciones excepcionales.

“No estamos diciendo que los funcionarios anden a diestra y siniestra ocupando estas herramientas, sino solo para la protección personal en un contexto donde hay mucha agresión. Hacemos un llamado al Gobierno para que pueda incorporar estos elementos de protección personal, de manera que podamos entregar más seguridad a nuestros funcionarios pero también a la misma comunidad”, indicó.