"Pecamos de confiados": el mea culpa de Jorge Guzmán (Evópoli) por el recorte presupuestario al Ministerio Público

El diputado y jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, realizó un “mea culpa” por la confianza que depositó la oposición en el Ejecutivo en contexto de la reducción presupuestaria, que abrió una polémica con el Ministerio Público. Además, abordó la eventual proclamación presidencial de Evelyn Matthei como candidata de Chile Vamos.

El recorte presupuestario que afectó a la Fiscalía es de alrededor de $7 mil millones de pesos. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario reflexionó: “Tengo que hacer un mea culpa respecto al rol que juega la oposición en esto, creo que nosotros pecamos de confiados en un Ministerio de Hacienda y Gobierno que pensamos que harían bien las cosas“.

“La reducción presupuestaria que en definitiva obedece a una realidad, nace producto de las expectativas de crecimiento que tenía el Ministerio de Hacienda y que no se iban a cumplir durante el año 2025, no era responsable establecer un presupuesto sobre la base de un crecimiento superior al 2,5% de nuestra economía, cuando todo indica que Chile va a seguir creciendo a no más del 2%. Por tanto, era establecer un presupuesto que no iba a poder ser financiado y eso a nuestro juicio era irresponsable, y le hicimos ver al Ministro Marcel y le pedimos que hiciera ajustes presupuestarios en la linea de adecuar el presupuesto de la nación a los ingresos que iba a tener Chile”, explicó.

¿Dónde está el problema? A juicio de Guzmán la controversia recae en que “nosotros (oposición) nunca planteamos, porque creíamos y confiábamos en el sentido común y la responsabilidad que tenía que tener el Gobierno, que esos ajustes iban a correr para carteras tan importantes como, por ejemplo, en el presupuesto del Ministerio Público, cuando uno hubiese esperado que los ajustes presupuestarios recayeran en aquellas partidas que no son tan relevantes o no son la prioridad de los chilenos”.

“Hubiésemos esperado que los ajustes viniesen, por ejemplo, en Cultura, donde entendemos la urgencia y la necesidad de poder mejorar ese presupuesto, pero el presupuesto que tuvo el incremento más grande a nivel de ministerios fue el ministerio de Cultura“, criticó el legislador. “¿Dónde están las prioridades del Presidente? Queremos avanzar en cultura, sin duda, pero antes de avanzar en eso tenemos que avanzar en seguridad y el Ministerio Público está cumpliendo el rol justamente de investigar y buscar la sanción penal de todos estas organizaciones criminales. No encontramos entendible ni responsable que se redujeran las partidas“.

Consultado sobre el plan de reconducción de migrantes hacia Bolivia que logró impulsar el Gobierno y que estaría operativo en febrero, Guzmán sostuvo que “cualquier acción que vaya en la línea de reforzar y proteger la frontera va a ser bienvenida, yo creo que el Gobierno asume esa responsabilidad, a nuestro juicio lo asume tarde, y creo que hay medidas legislativas que se han implementado, algunas quedan por implementarse, y también las medidas administrativas son sumamente importante”.

“Nosotros esperamos que el Gobierno vaya entendiendo, en muchas materias, cómo abordar los temas, y cuando nos toca alzar la voz, ponernos un poco más duro, lo hacemos siempre con la convicción que hay temas que están pendientes y creemos que las soluciones pueden estar por la vía legislativa y tratatamos de impulsar esas iniciativas. A pesar de la crítica y lo duro que hemos sido, hemos logrado construir proyectos de ley con acuerdo del Gobierno incluso que no fuimos capaces de hacerlo en gobiernos anteriores, hoy este gobierno va a tener un record importante en materia legislativa en seguridad”, añadió.

Casa Allende

Respecto al anuncio de que Chile Vamos acudirán al Tribunal Constitucional por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, el diputado y jefe de bancada de Evópoli, indicó que: “Para gran parte de Chile Vamos existe una convicción profunda respecto a un ilícito constitucional cometido tanto por la senadora Isabel Allende, vulnerando el articulo 60 de la Constitución, y la ministra Maya Fernández, que vulnera de forma evidente el articulo 37 vis de la Constitución, ambas normas prohíben de forma expresa la celebración de contratos de los diputados y senadores, o de los ministros de Estado, con el Estado en el ejercicio de sus cargos”.

“Aquí se cortó el hilo por lo más delgado, se sacó a una ministra bastante poco relevante y conocida políticamente como era la ministra de Bienes Nacionales, y en la práctica los responsables del incumplimiento constitucional, ministra Fernandez y senadora Isabel Allende, no tienen una sanción aplicada“, señaló.

En cuanto a las dudas que generó en su coalición el eventual pronunciamiento del TC, Guzmán dijo que: “Me parece muy preocupante. No puede ser que adelantemos resultados, ya se habla en el Congreso, sea cual sea la presentación, que el resultado va a ser 6 – 4 por la composición del TC que es bastante política, y eso me preocupa porque en la práctica se debilitan las instituciones”.

Ante una posible acusación constitucional contra Maya Fernández dijo que la duda pasa por un tema de “oportunidad, hoy Chile está esperanzado que podamos construir un acuerdo en materias tan importantes como reforma al sistema político y reforma previsional, por tanto, nuestros esfuerzos y nuestras energías deberían estar radicadas en eso”.

“Creo que, primero, hay un problema de oportunidad y, lo segundo, la viabilidad de la acusación. ¿Existen los votos para que se apruebe? Eso es algo que deben ponderar aquellos que están intentando impulsarla. En lo personal, si se impulsa me veo en la obligación de votarla a favor porque creo que existe el ilícito constitucional, pero también creo que es de responsabilidad la oportunidad de hacer la acción y ponderar los resultados a las tantas fallidas acusaciones constitucionales que hemos tenido”, subrayó.

Carrera presidencial de Evelyn Matthei

Por último, sobre la proclamación de Evelyn Matthei como candidata presidencial de Renovación Nacional, dijo que: “Evópoli creo que va a tomar el mismo camino, yo lo estoy promoviendo e impulsando. Soy parte de una lista de las próximas elecciones de Evópoli del 25 de enero, donde ya está conversado con nuestro candidato a presidente y candidata a secretaria general, Juan Manuel Santa Cruz y Macarena Cornejo, de poder impulsar un acuerdo desde Evópoli para que sea Evelyn Matthei la próxima candidata presidencial“.

“¿Por qué no hemos podido tomar ese acuerdo ya? Porque estamos en procesos electorales, pero creo que la voluntad de la nueva directiva que espero lidere el partido, como también de sus militantes, es sumarnos al proyecto de unidad, colectivo, de poder darle viabilidad a un gobierno de centroderecha como es el liderado por Evelyn Matthei”, aseguró.

Respecto a la primarias en el sector, respondió que “lo más importante es lograr una unidad lo más amplia posible, soy de los que cree que seguir persistiendo en un acuerdo con Republicanos es un poco desgastante y ellos ya manifestaron su posición a no tener primarias e ir en primera vuelta, pero sí creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para poder convocar a todos los partidos de oposición y me refiero a Amarillos, Demócratas y eventualmente el Partido Social Cristiano”.