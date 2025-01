Senador Lagos Weber (PPD): “Hay que aprovechar ahora de hacer los cambios que podemos en las pensiones”

Las indicaciones al proyecto de reforma de pensiones se ha tomado el debate en el Congreso Nacional, principalmente por la expectación de si éstas serán suficientes para amarrar un acuerdo que logre despachar esta iniciativa a ley.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, valoró el plazo adicional dado para presentar el paquete de indicaciones ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

Para el parlamentario, el desafío posterior a la presentación de las eventuales modificaciones al proyecto de ley será si éstas reflejan o no los acuerdos entre el Gobierno y la oposición: “No sé si van a quedar todos felices”.

Descontento en el oficialismo

La separación de la industria ha sido el tema protagonista que quedaría fuera del proyecto y que sería sentido por el oficialismo. “Creo que va a haber un sector, en el cual me incorporo, que no verá cosas que quisiera. Yo abogaba por la separación de la industria”, reconoció el senador Lagos Weber.

De acuerdo al senador, lo que va a introducir competencia en el sistema previsional es la inclusión de la licitación del stock de afiliados. Según explicó, este sistema obligará a las AFP a poner a un porcentaje de sus afiliados cada dos años a un proceso licitatorio.

Con ambos argumentos el legislador oficialismo sostuvo que: “Hay veces hay que tener un grado de realismo respecto a cuáles son las fuerzas propias para hacer los cambios y aprovechar ahora de hacer los cambios que podemos”.

En ese sentido, se refirió al proyecto anterior que se discutió en el Congreso: “Tuvimos la oportunidad de introducir cambios bien estructurales y profundos, como introducir el sistema de reparto, aunque fuera en la mitad de la cotización adicional (…) ahí estableceríamos un precedente bien grande. Pero como se pensó, en su momento, que eso era insuficiente y que íbamos a ir por todo, nos quedamos sin nada”.

Sobre cómo diversificar la industria sin dividirla, el parlamentario manifestó que aquello puede lograrse a través de mayor competencia al sistema: “Si bien la derecha no quiere inversionistas estatales, el IPS va a tener un rol en esto”.

Además, adelantó que su sector presentará un proyecto de ley para que exista un inversor estatal en los próximos meses, abril o marzo.

En cuanto a las críticas por no haber aprovechado instancias anteriores para avanzar en materia de pensiones, el senador agregó: “Una fuerte autocrítica a los llamados 20 años es que a veces llegábamos a entendimientos y se transmitía hacia afuera que ese era el acuerdo y punto. No, señor, el acuerdo era bueno, pero le faltaba A, B y C. Aquí nos va a faltar seguir avanzando, para eso tengo que tener las fuerzas políticas, pero yo no puedo renunciar a eso”.

¿Cuánto mejoran las pensiones ahora?

Consultado sobre cuánto podrían aumentar las pensiones con la propuesta, el senador dijo que entre 60 y 80 mil pesos: “Siguen siendo cifras bajas para lo que es la realidad de la vida de Chile, pero respecto de lo que tenemos y respecto de lo que va a generar y rendir en el futuro, es algo muy distinto”.