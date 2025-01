Carrera contrarreloj para despachar la reforma de pensiones: Comisión de Trabajo sesionará este fin de semana

La Comisión de Trabajo del Senado sesiona contrarreloj para lograr despachar la reforma de pensiones durante los próximos días, escenario que se ve bastante probable, por lo menos, en la Cámara Alta.

Después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los senadores de Chile Vamos, y tras la presentación de las más de 170 indicaciones para modificar el proyecto de ley, la comisión aprobó en general la idea de legislar. Así, a partir de este jueves, la instancia comenzó a revisar el proyecto en particular. Es decir, cada enmienda, una por una. La sesión inició poco antes de las 11 de esta mañana y pretende extenderse, de ser necesario, durante toda la jornada. Esto, con el objeto de que el proyecto llegue a Sala del Senado el próximo miércoles 22 de enero.

El debate comenzó con las normas “ad referéndum”, que técnicamente ya tienen el visto bueno de la comisión, en temas como: lagunas previsionales, traspaso de multifondos a fondos generacionales y el aumento de la PGU a 250 mil pesos.

En este marco, el presidente de la comisión, Juan Antonio Coloma (UDI), señaló: “Aquí no vamos a dar nada por aprobado porque se dio por aprobado, sino que vamos a ir viendo en su mérito, hay indicaciones, hay mejoramientos que se pueden plantear tanto de uno o de otro lado y tenemos que estar abiertos a que ese escenario sea posible (…) Aquí lo que no puede ocurrir es que no nos quede bien“.

Este viernes no habrá sesión porque mañana ambas sedes del Congreso Nacional, en Valparaíso y Santiago, estarán cerradas por el Día del Funcionario. Como cronograma de trabajo entonces, el senador planteó “volver posteriormente el sábado en Santiago, todo el día para que quede claro, dependiendo de eso podemos seguir el domingo o si pensamos que somos capaces, porque eso va ir evolucionando, hacerlo el lunes”.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, planteó su preocupación de que el trámite se extienda, más de lo proyectado, en la Comisión de Hacienda: “Junto con el ministro de Hacienda, el subsecretario Reyes, la subsecretaria Macarena lobos, tenemos toda la disposición para trabajar los días que se requieran en esto. Sí pediríamos que hay que tener a la vista, algo que seguramente ustedes también tienen presente, el compromiso de esta Cámara para poder despachar en enero y eventualmente también es de nuestro interés que el tercer trámite se pueda realizar durante este mismo mes en la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, una pregunta para ustedes, porque entendemos que la Comisión de Hacienda la preside un senador de su sector, ¿cuántos días estiman que esto se va a demorar allá para saber si esto se va a alcanzar a cumplir?”.

Al respecto, cabe destacar que fue consultado hace unos días el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), miembro de la Comisión de Hacienda, quién estima que dicha instancia parlamentaria discutirá el proyecto lunes o martes y se lograría tener el despacho en Sala el miércoles.

Ahora, el tercer trámite y la negativa de republicanos a dar unanimidad para destinar la última semana de enero -la semana distrital- para tramitar la reforma, tiene a la mesa directiva de la Cámara Baja evaluando sesionar jueves, viernes y sábado. Incluso, está la opción de que el Presidente Gabriel Boric convoque a una sesión especial.

¿Qué opina el Partido Republicano? El líder y presidenciable de la tienda, José Antonio Kast, alertó de los efectos en la creación de empleo: “Lo que hemos visto en estos días, junto con la improvisación en los cambios de porcentaje en esta reforma de pensiones que están tratando de sacar adelante, es una carga adicional a la creación de empleo, es como una bomba atómica que se le quiere poner al emprendimiento, al crecimiento del país. Esto sumado a otras normas como las alzas en los impuestos, las 40 horas, eso no va a generar más trabajo formal, por el contrario se va a generar mayor informalidad”.