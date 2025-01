Caso Factop: Fiscalía pide prisión preventiva para hermanos Jalaff y arresto nocturno para ejecutivos de Larraín Vial

En el marco de la cuarta jornada de formalización del llamado caso Factop, la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó distintas medidas cautelaras para los 20 involucrados en la causa.

El fiscal adjunto de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Juan Pablo Araya, pidió arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el director de finanzas corporativas de Larraín Vial, Felipe Porzio, para el ex gerente general de Larraín Vial Activos, Claudio Yáñez, y para el socio de la firma Manuel Bulnes.

Mientras que las los directores de la administradora Andrea Larraín, Andrés Bulnes, Jaime Oliveira, José Correa y Sebastián Cereceda, el representante del Ministerio Público pidió firma mensual y arraigo nacional. Ante las solicitudes, la defensa de los directivos no presentó oposición, según consigna La Tercera.

Arista Grupo Patio

En cuanto a los ex gerentes de operaciones y socio fundador de Grupo Patio, Cristián Menichetti, la Fiscalía solicitó arresto domiciliario nocturno, firma semanal y arraigo.

Para los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, Daniel Sauer, acusador por el Ministerio Público de lavado de activos, estafa, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, se pidió prisión preventiva.

Respecto a Ariel Sauer, quien cumple la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, en fiscal Araya comunicó en la jornada de este miércoles que no realizará peticiones de cautelares adicionales, En el caso de Daniel Sauer, “él tiene fijada esta audiencia también para revisar la previsión preventiva, así que estaría pendiente su revisión”, señaló.

Acerca de Rodrigo Topelberg, quien se encuentra con arresto domiciliario total y arraigo nacional, de Luis Hermosilla, que hoy cumple prisión preventiva en Capitán Yáber, y de Alberto Sauer, que tiene arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, tampoco hay más peticiones.

Asimismo, en cuanto a Darío Cuadra, asesor de los Sauer, con arresto nocturno y arraigo; Leonarda Villalobos que se encuentra con prisión preventiva, ye Luis Flores, con arresto domiciliario total y arraigo nacional, no hay nuevas solicitudes.

La defensa de Alvaro Jalaff, encabezada por el abogado Hugo Rivera, declararon que: “El Ministerio Público está tratando de armar un rompecabezas con piezas que no calzan para instalar delitos que mi defendido jamás ha cometido. Hemos dicho desde el primer momento que Alvaro Jalaff no ha cometido ningún delito. Por el contrario, es una víctima que salió perjudicado en más $18 mil millones. Se ha causado un perjuicio a su imagen pública y a su patrimonio. Los fiscales han instrumentalizado declaraciones para tratar de juntar partes y piezas que no hacen sentido”.