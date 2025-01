"Jamás has sido de izquierda": la arremetida de Diosdado Cabello contra el Presidente Boric

Una nueva arremetida contra el Presidente Gabriel Boric encabezó el ministro de Interior y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien dijo que el Mandatario chileno “jamás ha sido de izquierda”.

“Tú no eres izquierda nada, mamarracho (ridículo), tú eres un disfraz (…) un mal disfraz eres, jamás has sido de izquierda, un hombre de izquierda es (Salvador) Allende, ¿te pareces a Allende? ¿Por qué no eres como Allende si eres de izquierda?”, espetó Cabello en su programa de televisión semanal transmitido por el canal estatal VTV.

Además, la figura política del chavismo aseguró que Boric es de derecha: “Te da pena decirlo, porque así son los de derecha, no lo asumen, los neoliberales no dicen en ninguna parte que son neoliberales”.

“Tú eres un mamarracho servil de los gringos”, insultó Diosdado Cabello al Jefe de Estado.

Las ofensas y declaraciones del chavista ocurren luego de que Boric acusara al gobierno de Nicolás Maduro de convertirse en “una dictadura”.

“El gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura. En una dictadura que además se robó las últimas elecciones. En Venezuela hoy no hay libertad. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda”, aseveró el Presidente Boric el día previo a la toma de posesión de Maduro, mismo día en que encapuchados detuvieron ilegalmente durante aproximadamente una hora a la líder opositora, María Corina Machado.

Además, el Mandatario chileno enfatizó que: “Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura. Tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia y todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino”.

En la misma línea, el Jefe de Estado sostuvo que esa “es la postura del Gobierno de Chile que hemos defendido desde un principio y en la que nos mantendremos, así que hago un llamado a la libertad de los presos políticos que en este momento están siendo perseguidos en Venezuela”.