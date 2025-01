Chats entre Catalina Pérez y Daniel Andrade: mundo político exige desafuero de la diputada

El mundo político no quedó ajeno a los nuevos antecedentes de la arista Democracia Viva del caso Convenios. Un informe de Fiscalía, que busca desaforar a la diputada Catalina Pérez para avanzar en su formalización por fraude al fisco, reveló chats entre ella y su expareja, Daniel Andrade, en los que se demostraría su conocimiento del ilícito.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, mencionado en dichos chats, expresó en un punto de prensa este viernes que “hemos decidido no comentar los procesos”.

El secretario de Estado comentó que dichas conversaciones aportan más contexto a los hechos, pero aseguró que: “Todo lo que se está planteando demuestra que tienen mucha información y espero que sigan adelante (Fiscalía), ellos toman las decisiones, yo no estoy en condiciones de dar una opinión porque no tenemos la información que tiene el sistema”.

Por su parte, el diputado Rubén Oyarzo (IND), quién presidió la Comisión Especial Investigadora del Caso Convenios 2, tras la publicación de los chats afirmó que “desde el primer momento hemos tenido claridad que el tramado de Democracia Viva está en el corazón del Frente Amplio y en particular en el entorno de la diputada Catalina Pérez”.

“Revelan que aquí se generó una trama para apropiarse de recursos de los más pobres, para el espurio financiamiento de dirigentes frenteamplistas”, criticó duramente el parlamentario, exigiendo además el desafuero de Catalina Pérez.

Asimismo, desde la oposición fueron categóricos en la necesidad de que se pueda avanzar en la formalización de la parlamentaria. “Es inaceptable que se utilicen posiciones de poder para malversar fondos públicos y engañar al Estado. Aquí no hay espacio para las excusas ni los discursos vacíos: las pruebas son claras y la Fiscalía ha hecho su trabajo. Y lo que corresponde es que se inicie una investigación penal exhaustiva”, manifestó la diputada Marlene Pérez (IND-UDI)

“Este caso no solo daña la credibilidad de nuestras instituciones, sino que sigue desprestigiando nuestra labor y traiciona la confianza de todos los chilenos que esperan transparencia de sus representantes”, sostuvo Pérez.

Finalmente, el senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, recalcó que “teníamos la razón”, recordando las críticas que recibió de parte del Frente Amplio en los inicios del caso. “Siempre tuvimos la razón de que Catalina Pérez tenía una directa vinculación con el Caso Convenio”, señaló.

“Espero que Revolución Democrática y Frente Amplio hoy día reconozcan que se equivocaron cuando nos criticaron duramente”, agregó Espinoza.

De acuerdo con Fiscalía, Catalina Pérez infringió los principios de probidad del Congreso Nacional, argumento deberá probar el próximo 10 de febrero ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta para conseguir el desafuero de la parlamentaria.

Catalina Pérez: “No recibí ni un peso”

La diputada Catalina Pérez recurrió a un comunicado de prensa para referirse a las últimas revelaciones en torno a su participación en el caso Democracia Viva, una de las aristas del caso Convenios (o Fundaciones).

“Ante la publicación de múltiples filtraciones de la carpeta investigativa de la Fiscalía, en una causa reservada, quiero expresar públicamente mi preocupación por esta manera de proceder, que parece más propia de una estrategia comunicacional que de buscar el esclarecimiento de lo que se me acusa, que es el delito de fraude al Fisco”, expresó la legisladora.

En esa misma línea, Pérez declaró que: “En primer lugar, repito lo que ya he dicho en innumerables ocasiones y que se corrobora con la filtración de los mensajes: nunca intervine de ninguna manera en la suscripción de convenios, no hice nada para que estos convenios se concretaran no recibí ni un peso de aquellos y no conocía de los detalles financieros u operacionales de ellos”.

La diputada por Antofagasta dijo haber confiado en su “pareja de entonces respecto de que todo estaba en orden y fui sabiendo detalles una vez que esto se conoció en la prensa”.

“Se han filtrado mensajes imprudentes de lo que hice para apoyar a mi entonces pareja en la búsqueda de empleo muy previos a la firma de los convenios. Se han filtrado mensajes horribles, muy posteriores a la firma de los convenios una vez que esto ya era públicamente conocido, para buscar ayudarlo y enfrentar lo que era en ese entonces para mí una crisis comunicacional”, comentó.

Asimismo, la diputada subrayó: “Me equivoqué, pero nada de esto da cuenta, ni de lejos, de un delito de fraude al Fisco, que es de lo que se me acusa“.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.