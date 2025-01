El mensaje de Roberto Fantuzzi para las AFP: "Hay inversión social que se podría hacer"

El empresario y presidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios de Chile (ASEXMA), Roberto Fantuzzi, se mostró relativamente conforme con el acuerdo en materia de pensiones al que se llegó en el Senado, pero enfatizó en que tuvo que haber ocurrido antes.

“A mi me da un poquito de vergüenza porque esta es una discusión de 10 años. Si se hubiera tomado la decisión hace 10 años, ese 6%… Capaz cuál sería el monto. Fue de una irresponsabilidad de carácter político”, estimó.

De todas maneras, Fantuzzi planteó que el problema va más allá del ámbito previsional y que “el modelo se agotó”. “Hay que podar el árbol porque si no no va a entregar los frutos correspondientes. Estamos con una gran masa de trabajadores con 500 mil pesos, casi el 50% tenemos una salud relativamente mediocre, por no decir mala, la educación deja mucho que desear, el 50% de los trabajadores no saben interpretar lo que leen. Entonces, tenemos que hacer grandes cambios para volver a ser un país socialmente sostenible en el tiempo. Si no, a mí me suena que casi nos estamos comprando, nuevamente, un estallido social”, dijo.

Por otra parte, requerido sobre los efectos que el aumento en la cotización podría tener en las empresas, sobre todo en las pymes, el presidente de ASEXMA señaló que efectivamente se verán afectadas por el aumento en los costos. “Pero también si suben las tasas de interés se ven afectadas y nadie reclama nada”, observó.

En esa misma línea, el empresario relevó que a través de los años las pymes han disminuido significativamente su cantidad de trabajadores y que las mismas AFP prefieren invertir el dinero de los cotizantes en las grandes empresas y no en las pymes.

“Todos sabemos el canto nacional: el que pone la plata, pone la música. Y en este caso en particular en que son los trabajadores que están poniendo la plata, no saben qué música le están colocando. A mí me gustaría que se supiera si hay algún tipo de inversión rentable que vaya orientado a satisfacer necesidades de los viejos. Hoy día toda la plata, ¿a dónde va? A las inversiones y está bien, pero también hay inversión social que se podría hacer. Cuando tú tienes inversión social logras estabilidad social y paz social que es fundamental. Para que a este país llegue más inversión tenemos que vender el concepto de paz social”, propuso.