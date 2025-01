José Maza contradice anuncio sobre alineación de planetas: "El 21 de enero va a ser un día cualquiera"

Durante enero, algunos medios y astrónomos anunciaron la inusual alineación de seis planetas en el cielo, un fenómeno que se presenta una vez cada dos décadas. El evento está pronosticado para el 21 del presente mes, sin embargo, el reconocido astrónomo José Maza, alertó que esta afirmación de una alineación es “a lo menos es una tremenda exageración”.

A través de un vídeo en su cuenta de Instagram, Maza explicó que lo que en realidad ocurrirá el 21 de enero no es un alineamiento real, sino más bien una disposición de los planetas en un arco de aproximadamente 180 grados en el cielo, distribuidos en diferentes posiciones a lo largo del día.

Con el refractor Hayde de fondo, en el Observatorio Astronómico Nacional, el doctor en Astronomía mencionó que de los seis planetas mencionados —Marte, Júpiter, Venus, Saturno, Urano y Neptuno— los dos últimos “no son visibles a simple vista”. Los otros estarán separados por grandes distancias y se pueden observar en distintos momentos del día. Por ejemplo, Venus es visible al atardecer, mientras que Júpiter es más notorio en la medianoche debido a su brillo.

Aunque el evento es interesante, Maza subrayó que no se trata de una alineación planetaria como se describe comúnmente, sino de una agrupación en un segmento del cielo, un fenómeno mucho menos impresionante de lo que algunos quieren hacer creer.

“Así que no se hagan grandes ilusiones con esta cosa, si quieren entretenerse mirando planetas háganlo, pero el 21 de enero va a ser un día cualquiera”, señaló.

Este tipo de eventos es frecuente en la ciencia popular, donde se tiende a magnificar los fenómenos astronómicos. “Yo no les cuento mentiras y no trato de venderles cosas que ni yo me las creyera, así que no compren”, culminó.