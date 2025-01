Jara defiende acuerdo previsional: “No es perfecto pero abre caminos y puertas"

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, defendió esta jornada el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Chile Vamos en el Senado, que le dio viabilidad al proyecto de reforma previsional que se tramita en el Congreso.

“Es un avance muy importante”, dijo la secretaria de Estado poco antes de que se iniciara la sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo del Senado citada para este sábado, con el objetivo de continuar la votación de las indicaciones al proyecto.

“Si uno pudiera calificar este acuerdo como algo, es como un avance muy importante. Por cierto que no es un avance perfecto, pero es un gran avance, porque lo que hace es permitir que por tercera vez un gobierno logre hacer cambios que son importantísimos en una industria poderosa y económica que ha tenido la puerta trancada”, comentó la ministra.

Luego, acusó a las AFP de utilizar sus recursos para hacer fracasar este proceso legislativo, tal como lo hicieron en gobiernos anteriores, según Jara.

“Hay que decir las cosas pan, pan, vino, vino. Las AFP han hecho todo lo posible por que esto fracase. Lo hicieron el gobierno anterior y en el anterior. Entonces, no es perfecto, pero abre caminos y abre puertas”, afirmó.

A lo anterior, agregó que “los cambios que hoy día se puedan hacer, seguramente en el futuro van a ser revisados y se avanzará con mayorías parlamentarias que lo permitan”, porque “los gobiernos, para llevar adelante su idea, no lo hacen por decreto”, explicó.

“En un país democrático como Chile, hay otro poder del Estado que es el parlamento y en ese poder del Estado, el Gobierno no tiene mayoría. Entonces, uno avanza en una lógica en la cual cede y avanza, cede y avanza, si no, lo otro es que yo me quede con una bandera que es propia o alguien se quede con su propia bandera y no se avanza en nada”, recalcó.

En cuanto a las críticas de sectores oficialistas por mantener en el proyecto a las AFP como parte del sistema previsional, comentó “en el caso del Partido Comunista, lo que ha hecho es una declaración oficial respaldando la reforma”.

“Hay algunas opiniones distintas y eso ocurre en todos los grupos humanos y uno lo puede entender, pero el objetivo de terminar con las AFP no es patrimonio de un grupo, de un sector político, es una propuesta del Gobierno que, además, lo apoya mayoritariamente la ciudadanía”.

Jara insistió en que “para ser realistas”, para sacar del sistema a las AFP “se requieren votos en el Parlamento y ese mismo pueblo de Chile que no quiere AFP, eligió parlamentarios que sí están por que las AFP sigan”.

De todos modos, la secretaria de estado dijo estar optimista de que el proyecto avanzará según lo previsto, llegará a la Cámara, será aprobado y despachado para ser ley.

Dijo confiar en que la discusión de este sábado se dará con celeridad, aunque previno que “hay que tener a la vista que es una reforma grande, entonces avanzando rápido y todo, igual puede pasar todavía para mañana la tramitación”.