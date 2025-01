Seguridad, economía y educación: los eventuales ejes del programa de gobierno de Evelyn Matthei

Este sábado, la ex alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, oficialmente se convirtió en la candidata presidencial de su partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Con ello, Matthei se acerca a ser la abanderada de todo Chile Vamos, pues la semana pasada fue proclamada por Renovación Nacional (RN). Ahora, solo restaría el pronunciamiento oficial de Evópoli.

Tras ser ungida como candidata, la también ex ministra de Trabajo agradeció sentidamente al Consejo Nacional de la UDI por escogerla y señaló estar consciente de “la responsabilidad histórica que han depositado sobre mis hombros”.

En ese marco, destacó la figura del fundador de la UDI y autor de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán, comprometiendo seguir la senda trazada por quien fue asesor jurídico y político del régimen militar de Augusto Pinochet Ugarte.

“Esta proclamación la asumo con humildad, con un total sentido del deber y con la confianza de que juntos podremos retomar el camino de orden y progreso que Jaime Guzmán emprendió hace más de cinco décadas”, dijo Matthei.

La carta presidencial de la UDI dedicó gran parte de su discurso a realizar una dura crítica al actual Gobierno del Presidente Gabriel Boric y a lo que ella considera, son los principales problemas de Chile en estos momentos. Así, dejó entrever los eventuales enfoques de su futuro programa de gobierno de cara a la carrera a La Moneda.

En materia de seguridad, acusó que “los delitos no sólo han aumentado, sino que el tipo de delitos se ha complejizado y radicalizado”.

“Hace años que ya no vivimos tranquilos y eso es en gran medida porque el Estado, y en especial este Gobierno, ha fallado en dar soluciones prácticas y concretas a problemas urgentes”, indicó.

De acuerdo a Matthei, la solución a este problema “pasa por tener una actitud resuelta frente a la delincuencia, a los factores que la generan y a estudiar y adaptar las mejores prácticas con las que otros países han enfrentado con éxito estos fenómenos”

“El Estado de derecho debe hacerse respetar en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas y en cada uno de los barrios del país, pero para eso se necesita voluntad política, trabajo serio y actuar sin complejos”, estimó.

En el ámbito de la educación, Matthei apuntó sus dardos contra el sistema que se comenzó a implementar durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y que significó el fin de la selección.

A juicio de la abanderada de la UDI, “la izquierda ha hipotecado el futuro de varias generaciones de niños y jóvenes mediante un sistema que ha debilitado la educación pública, que históricamente había sido instrumento de movilidad”. “Nadie va a poder devolver a esos miles de jóvenes y a sus familias las oportunidades que han perdido, se han perdido para siempre”, opinó.

Por otra parte, respecto a la situación económica, sostuvo que se han desplegado “malas políticas” que “han llevado a un pobre crecimiento de la economía y a un nivel de endeudamiento que no hemos tenido en los últimos 40 años”.

“La indolencia, el despilfarro es indignante, ya que cada peso que el Estado malgasta significa un daño concreto a los sectores más populares y vulnerables”, aseguró.

La candidata además acusó a la actual administración de no creer “en la iniciativa privada ni en las fuerzas de la sociedad civil”. “Nosotros cambiaremos esa mirada desde el corazón mismo de nuestro gobierno. Crecer significa más oportunidades, más recursos para combatir la delincuencia y más acciones en beneficio de la tranquilidad de las personas”, prometió.

En esa misma línea, Matthei adelantó que como eventual presidenta, pondrá especial atención a la reducción gasto fiscal. Esto, dijo, considerando las dudas de su sector en el marco de la reforma de pensiones, que incluye un mecanismo de préstamo.

“Vamos a tener que asegurar a todos los chilenos que el préstamo de los trabajadores al fondo será pagado. Este es el punto que provoca mayor recelo, sobre todo al ver la creciente deuda fiscal, pero el Estado de Chile ha honrado siempre sus promesas y garantías de pago, y quiero ser muy clara: cortaremos el gasto fiscal inútil y nos encargaremos que los trabajadores reciban su dinero de vuelta, con intereses y reajustes”, afirmó.

Para dar prueba de su manejo con las finanzas públicas, la líder de la oposición dio como ejemplo su trabajo en la Municipalidad de Providencia, donde “recibimos una Corporación con una deuda de siete mil millones de pesos, que estaba en Dicom y devolvimos una municipalidad con capacidad de invertir veinte mil millones anuales”.

“Para ello, me encerré tres meses en mi oficina, revisé cada contrato y cortamos todo los gastos que no correspondían. Sé hacerlo, lo he hecho, no necesito lecciones de nadie”, aseveró.

¿Con quién serían las primarias?

La proclamación de Matthei reavivó la discusión sobre unas posibles primarias de todos los partidos de oposición, donde podrían participar figuras como el republicano José Antonio Kast y el diputado Johannes Kaiser.

En ese sentido, el senador de la UDI, Iván Moreira, recalcó la importancia de que la oposición llegue con una sola carta a las elecciones de fines del 2025. “Republicanos tiene que tener claro que si en esta elección presidencial nosotros no triunfamos, la responsabilidad de entregarle este gobierno nuevamente a la oposición, va a ser de ellos”, advirtió.

Al mismo tiempo, Moreira también fue enfático en señalar que en las primarias tienen que participar candidatos con una buena presencia en las encuestas. Así, el parlamentario, descartó, por ejemplo, al ex alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, que a su juicio “sería un gran senador por cualquier región del país”.

“A mí me parece que tienen que estar Kast y Kaiser, de lo contrario no se justifica que haya una primaria”, opinó.

Por su parte, el diputado gremialista, Cristian Labbé, planteó que tiene que ser el Partido Republicano el que escoja entre esas dos figuras.

“Johanes Kaiser ha demostrado ser capaz de ir creciendo. Yo lo conozco mucho, es un muy buen parlamentario, tiene las ideas claras, pero yo creo que hoy día quien le tiene que dar un espacio a él es Kast. Él sale de las costillas de Kast no de la UDI”, remarcó.