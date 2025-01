Nerea Palma y la candidatura de Matthei: "Busca convencer al que es de derecha para que no vote por Kast  o Kaiser"

“Esta proclamación la asumo con humildad, con un total sentido del deber y con la confianza de que juntos podremos retomar el camino de orden y progreso que Jaime Guzmán emprendió hace más de cinco décadas”. Con esas palabras, Evelyn Matthei, ex alcaldesa de Providencia y una de las mujeres más fuertes de la derecha chilena, agradeció su reciente confirmación como la carta presidencial de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Hace varios meses que la otrora ministra del expresidente Sebastián Piñera viene consolidándose como una de las cartas más fuertes de la actual carrera presidencial. “Pareciera ser que no hay otro rival al frente, hoy, que pudiese hacer que Matthei vea su figura deteriorada”, afirmó la cientista política e integrante de la Red de Politólogas, Nerea Palma, al analizar los resultados de las encuestas recientes.

Esto, considerando que el poderío de la candidata no se vea perjudicado por un cambio en la actualidad país. “Lo cierto es que el contexto cambia. O sea, ¿qué pasaría si Matthei o la UDI se ven envueltos en alguna polémica tremendamente importante y ella se ve en la obligación de salir a declarar algo que la puede perjudicar? Es difícil que se mantenga todo constante. Queda mucha carrera por delante y Matthei, si bien sabemos que tiene una residencia política bastante importante porque ya fue candidata presidencial, luego estuvo alejada un rato de la política después de esa campaña, se supo reinventar, fue ministra, etcétera, lo cierto es que también tiene un temperamento y declaraciones que pueden ser polémicas“, contrastó Palma.

Una estrategia confrontacional que podría no serle útil: “Por más que estemos en un ambiente que quizás sea propicio para declaraciones polémicas, si tomamos en consideración las reacciones de Johannes Kaiser o algunas de José Antonio Kast, me parece que, en general, eso le podría jugar en contra porque los atributos que van más por esa línea ya están capitalizados por ellos”.

“No está nada dicho, pero me parece que con la evidencia que tenemos al menos hasta ahora, si fuera la elección este domingo, tenemos más razones para pensar que Evelyn Matthei sería la siguiente presidenta de Chile que otras figuras tanto de la derecha como de la izquierda”, sumó la cientista política.

Cautivar a los extremos

Para Palma, las recientes declaraciones de Matthei respecto a sus compromisos con la candidatura también son representativas del momento electoral que se vive dentro de la derecha. “Es en este año donde se tienen que empezar a consolidar los liderazgos que van a marcar no solamente en las encuestas, sino que en los primeros lugares de estas. Matthei ya está aventajada en varios puntos, lo muestra la encuesta Cadem semana a semana, pero todavía está en veremos quién va a tomar el segundo lugar, especialmente en ese sector”, explicó la académica.

“En este momento, el segundo lugar lo tiene Johannes Kaiser, quien no se caracteriza por ser parte de la derecha moderada. No es que a Matthei le saliera un contrincante dentro del mundo de Chile Vamos o en particular en Evópoli, por ejemplo; sino que la competencia está más hacia la ultraderecha que hacia el mundo de la derecha más moderada. Por lo tanto, con ese gesto de volver a tomar la senda de Jaime Guzmán está, justamente, buscando hacerle guiños a ese elector. Al que quizás puede estar cansado de votar por Chile Vamos y que no vota por la izquierda. Está intentando convencer al que es de derecha para que no vote por Republicanos ni por Kaiser, sino que termine votando por ella”, sentenció Palma.

Sobre el surgimiento de la figura de Kaiser, la cientista política aseguró que se trata de un fenómeno que responde a la popularidad creciente de los outsiders, y que también es comparable a lo ocurrido en la última elección presidencial en nuestro país. “Esa palabra para mí es clave. No sabemos exactamente con absoluta y completa precisión qué es lo que va a pasar en la siguiente presidencial, pero lo que podemos hacer es mirar la última y más o menos hacernos una idea con las encuestas y con lo que se ha estado conversando, sobre cómo esto nos permitiría más o menos identificar ciertos patrones”, afirmó.

“En la última elección, lo que tenemos que tener en consideración es que las primeras tres mayorías de la primera vuelta fueron candidatos que, si bien no podemos decir que Gabriel Boric y José Antonio Kast son políticos outsiders porque Boric llevaba tiempo en el Congreso Nacional y Kast fue concejal y diputado por harto tiempo, sí pertenecían -y pertenecen- a partidos políticos que fueron creados justo antes de la elección presidencial. Entonces, de alguna u otra manera, sus partidos políticos sí eran outsiders“, analizó la académica.

“Lo que podemos decir, considerando que el tercer lugar de la primera elección presidencial fue Franco Parisi, es que en realidad las figuras outsiders fueron las que se tomaron la elección presidencial pasada, el 2021. Y por lo tanto, podríamos pensar que, haciendo esa proyección a la elección presidencial de este año, eso podría perfectamente repetirse en el caso de Johannes Kaiser”.

Todo, en un escenario que podría ser sumamente beneficioso para el fundador del Partido Nacional Libertario: “Eso es un punto positivo pensando que lo que vemos hoy en las encuestas, y no hablo de la Cadem, sino de encuestas que tienen metodologías de muestreo más sólidas como la CEP. Evidentemente hay baja confianza en las instituciones políticas, por lo tanto, un candidato que habla y tiene una retórica súper parecida a la de Javier Milei al hablar, por ejemplo, de la ‘casta política’, lo que está haciendo es desmarcarse, como si él no fuera político o parte de la clase política, y como si tuviese la solución a los problemas que los políticos no han sido capaces de solucionar durante todo este tiempo”.

“Desde ese punto de vista me parece que (Kaiser) tiene un atributo que, a los ojos de la ciudadanía, sobre todo parte del electorado, puede ser positivo. Especialmente teniendo en consideración la última elección presidencial”, afirmó Palma.

Izquierda sin liderazgos

Al margen de que existe la posibilidad de que campañas políticas breves puedan tener resultados favorables (como fue el caso del actual Gobierno), la cientista política califica como un “riesgo” el hecho de que la ciudadanía no pueda identificar uno o dos candidatos presidenciales de izquierda con una propuesta programática clara y precisa, “sobre todo pensando en que estamos en una situación donde la ciudadanía desconfía bastante de la institución política”.

“A todas luces, pareciera ser más fácil que los partidos políticos respalden no al candidato o la candidata con el que sientan afinidad por su línea programática, o porque sean el o la mejor representante de los ideales que los partidos tienen, sino que al que calza mejor con el perfil que las encuestas muestran”, observó Palma.

“Eso podría seguir siendo nocivo para la visión que la ciudadanía tiene del sistema de partidos. Desde esa perspectiva, me parece que la falta de definición es más bien esperar a que suba alguna figura política en las encuestas para poder decidirse. Esa será la estrategia: apostar por ella algunas fichas, ver si con eso sube un poquito más en las encuestas y ahí decidir y empezar a apoyar a ese candidato que recién ahí va a empezar su campaña. Lo cierto es que las derechas ya van a haber empezado las suyas hace bastante rato”, agregó.

En cuanto al nombre de la expresidenta Michelle Bachelet, la integrante de la Red de Politólogas comentó que su nivel de conocimiento público puede contrastar la brevedad de una eventual campaña. “Alguien que ya fue presidenta dos veces no puede ser más conocida por la ciudadanía. Imposible ser más famosa y conocida que Michelle Bachelet en Chile. Por ello, el atajo informacional que las personas tienen sobre ella es súper importante. Eso es ganancia para los partidos políticos que la pueden respaldar. Desde ese punto de vista, no solamente por el atajo de información, sino que también por el nivel de popularidad, evidentemente que es muy atractiva una tercera candidatura presidencial de Michelle Bachelet“, manifestó la académica.

“El único peligro o traspié negativo es que, de momento, ella no querría. Pero yo me tomaría de las palabras de los líderes del Partido Socialista, quienes decían que ellos esperaban que, si se lo pedían, ella iba a decir que sí. Yo no sé qué tan real sea esa opción, pero me imagino que si ellos lo dijeron es porque tendrán la certeza de que es real”, concluyó.