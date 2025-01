"Son muchas horas de entrenamiento, de sufrimiento sola": la preparación de Macarena Salazar, segundo lugar del Ironman Pucón 2025

Cuatro horas y 36 minutos le bastaron a la triatleta chilena, Macarena Salazar, para obtener el segundo lugar en el Ironman 70.3 de Pucón. Evento que se llevó a cabo el domingo 12 de enero y contó con la participación de deportistas nacionales e internacionales. Un circuito largo que implica un gran esfuerzo tanto en lo físico como en lo mental.

El Ironman 70.3 es una modalidad de triatlón de larga distancia que consiste en completar tres pruebas de resistencia: 1.9 kilómetros de nado en aguas abiertas, 90 km. de ciclismo y 21.1 km. de carrera. Su número “70.3” hace referencia a la suma total de las distancias en millas.

Para este tipo de competencias es necesaria una preparación exhaustiva, así comentó Macarena en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. Desde pequeña la deportista nacional se sometió a jornadas de entrenamiento, algo que, según ella, “sus padres le inculcaron”.

“Entrenaba en las madrugadas antes de ir al colegio, después iba al colegio normal de 8 de la mañana a 4 de la tarde y después volvía a entrenar”, dijo.

En la actualidad la triatleta tiene sesiones de entrenamiento todos los días de lunes a lunes. Es más, casi siempre entrena los tres deportes y agrega musculación, que son entre 20 a 25 horas semanales.

Este tipo de preparación la llevó a cosechar buenos resultados en las últimas competencias. En noviembre de 2024 se alzó con el primer lugar del circuito 70.3 desarrollado en Valdivia, evento que le permitió clasificar al Mundial de la disciplina que se llevará a cabo el 8 de noviembre de 2025 en Marbella, España.

A pesar de los buenos resultados, la triatleta comentó que hace menos de un año decidió dedicarse a la larga distancia, pues anteriormente solo competía en corta. Esto significa un gran desafío en lo mental y estar sometida “a muchas horas de entrenamiento, de sufrimiento sola”. Lo anterior, pues al ser una competencia más extensa, cada persona “tiene su propio ritmo para entrenar“.

“La carrera es tan larga que uno va pasando por muchos ciclos de motivación y frustración. Por ejemplo, en la carrera del domingo salí de las primeras del agua, ahí la motivación va full. Luego en la bici no me sentí muy bien, me empezaron a adelantar, me empecé a frustrar y hasta se me pasó por la mente tirar la toalla“, reconoció.

Para Macarena, es en esos momento en que el apoyo del público hace la diferencia: “Te ayudan y te motivan a seguir. Así fui recuperando y remontando posiciones hasta llegar segunda a la meta”.

Entre la multitud se encontraba toda su familia, que también forman parte del soporte emocional de la atleta para sobrellevar el ritmo de la competición.

La atleta es una apasionada por el deporte en general, lo que según ella la llevó a alcanzar sus objetivos. Por ello, dejó un mensaje para los jóvenes: “Lo más importante en este caso y tanto en el deporte como en la vida es disfrutar lo que uno hace“.

El calendario 2025 de la deportista está cargado de eventos, pero el principal es el Mundial en Marbella.

“Al ser una competencia internacional hay que llegar muy bien preparada, esa va a ser mi carrera ‘A’, que significa la más importante del año, donde tengo que llegar en mi pick. Ojalá poder dejar a Chile en lo más alto”, indicó.

En tanto, sobre una posible participación en unos próximos Juegos Panamericanos aseguró que “no se cierra a la posibilidad de correr en la corta distancia“, ya que tiene una “buena natación” que podría darle ventaja. No obstante, por el momento está dedicada a la larga distancia, pero cuando llegue el momento de iniciar el proceso de selección para dicha competencia su motivación del momento determinará si se embarca en nuevo desafío.