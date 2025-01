Francisco Chaleco López: “Ha sido el Dakar más duro que hemos corrido. Fue como subir el monte Everest"

Después de más de 48 horas de vuelo en cuatro aviones desde Riad (Arabia Saudita), Francisco “Chaleco” López y su navegante, Juan Pablo Latrach, regresaron a este lunes a Santiago. El viaje lo realizó en compañía de su equipo de tripulación, tras obtener el segundo lugar en el Rally Dakar 2025 realizado en el país saudí.

Los representantes de Chile contaron con el recibimiento de sus familias, además de varios medios. Ambos se mostraron exhaustos después de su periplo por Medio Oriente y su carrera, la que abarcó una distancia de ocho mil kilómetros y se desarrolló entre el 3 y 17 de enero. El dúo completó el Rally con un tiempo total de 61 horas, 19 minutos y 15 segundos en la categoría Side by Side (SSV) T4.

El chileno tiene un registro positivo en distintas categorías. En compañía de Latrach se subieron a nueve podios durante el Dakar: ganaron cinco etapas, fueron 2° en tres ocasiones y una vez fueron terceros. Chaleco completó 30 triunfos de etapas desde que corre el Dakar. Estuvo siete años en Motos, con dos terceros puestos. En Autos lleva siete carreras: tres triunfos, un segundo y un tercero.

Con los cinco triunfos López estableció un récord panamericano, pues según las estadísticas de Amaury Sport Organisation (ASO) con sus 30 victorias es el máximo ganador dentro de la versión 2025.

Los nacionales del equipo oficial Can-Am Factory Team estaban entre los favoritos. Sin embargo, al segundo y tercer día perdieron mucho tiempo tras quedarse empantanados en las blandas arenas de Bisha. Chaleco comentó que “este deporte es super complicado, uno siempre va a ganar, pero pasan situaciones inesperadas”.

“Es una carrera muy ambigua. Uno a veces está arriba y otras está abajo. Nosotros la tenemos bastante clarita por eso planificamos todo con mucha anticipación, partiendo con el respaldo de los mecánicos chilenos (3) que armaron el auto de cero. Fue el único auto del equipo que no falló”, agregó.

Este subcampeonato es muy importante para el Dakar chileno y también para Chaleco López, quien señaló que su equipo estaba bien preparado para lograr el objetivo porque “todos hicieron la pega”.

“Todos aportamos para este segundo lugar. Tuvimos un tremendo equipo detrás. Esta carrera tiene años buenos y años malos. Y este estuvo a punto de ser perfecto. Lo importante es que estamos consolidados como tripulación”, celebró.

Por su parte, Juan Pablo Latrach señaló que la competencia fue muy desafiante. “Estuvo compleja la navegación, muchos kilómetros de carrera difíciles”, lo que según él nunca antes visto, de hecho, catalogó esta como “el Dakar más duro que corrió”. Pero gracias al trabajo en conjunto y a la experiencia de Chaleco por “navegar en motos” se “complementaron bien y lograron los objetivos“.

El piloto nacional comparó la competencia “como subir el monte Everest“, ya que “todos los días fueron muy duros”. Esta fue su 14° versión, pero “fue la más dura desde el principio”. A pesar de comenzar cuesta arriba, en el noveno lugar, lograron remontar y alcanzar el segundo lugar.

Además, López tuvo tiempo para referirse a su futuro en el deporte previo a su cumpleaños número 50. “Habrá novedades, no sé qué voy a hacer. Hoy estoy muy cansado físicamente y de cabeza. Ahora debo bajar las revoluciones, tengo que descansar”, dijo.

Esta es la primera de las cinco fechas programadas por el World Rally Raid Championship. En cuanto a su participación en las siguientes cuatro pruebas, Chaleco dijo que no sabe si volverá al Dakar 2026. “De hecho, no volveré a correr otra fecha del Campeonato Mundial. No tengo contemplado hacerlo. Estaré junto a la familia y veré qué se viene”, declaró. Sin embargo, confirmó que Latrach competirá junto a Hernán Garcés.

En ese sentido, Chaleco destacó el potencial de las nuevas generaciones y comentó que “es difícil estar vigente”, pues los jóvenes “son una verdadera amenaza a los que tenemos más experiencia, que en este deporte vale mucho”. “Los jóvenes son más rápidos y audaces, pero nosotros tenemos la sapiencia”, sentenció.