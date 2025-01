Guillermo Ramírez (UDI) y pensiones: "Los votos de nuestro sector en la Cámara se han ido ordenando"

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió al acuerdo alcanzado con el Gobierno sobre el proyecto de reforma previsional.

En conversación con radio Pauta, el timonel gremialista abordó el cuestionamiento de Evelyn Matthei a respecto a la reforma impulsado por el Ejecutivo y sostuvo que la presidenciable ha sido “muy clara, siempre ha dicho que ella está a favor de que se llegue a un acuerdo, que este es un tema que tiene que resolverse”.

“Ella siempre ha insistido en un punto que es que todo esto se tiene que hacer con extremo cuidado en cuanto a la responsabilidad fiscal. Lo que ella ha repetido innumerables veces es que esto puede traer problemas no previstos”, complementó.

En ese sentido, el parlamentario explicó que: “Los problemas no previstos básicamente se refieren a que si nosotros aprobamos una reforma de pensiones sin haber revisado 100 veces cuánto le cuesta esto al Estado de Chile, puede ocurrir que el gasto sea demasiado grande y no sea capaz de sostenerlo, y finalmente estemos en un país donde no haya un peso para hacer ninguna otra cosa”.

En cuanto a las reacciones por la reforma, el presidente de la UDI afirmó que “al principio hubo una arremetida muy fuerte de algunas personas que decían que este acuerdo era un mal acuerdo porque incorporaba el reparto, y con los días ha ido quedando claro de que aquí no hay reparto alguno”.

Sobre las votaciones, Ramírez aseguró que “los votos de nuestro sector en la Cámara de Diputados se han ido ordenando, y tengo la impresión de que cuando llegue el proyecto a la Cámara de Diputados, al menos los votos de la UDI, y supongo que también los de todo Chile Vamos, van a estar cuadrados porque empieza a quedar medianamente claro de que este es un muy buen acuerdo”.

Pese a lo anterior, mencionó que “recién mañana, en la Comisión de Hacienda del Senado, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) va a presentar el informe financiero y ahí estamos todos aguantando la respiración, porque si el CFA dice que este proyecto es inviable fiscalmente, o sea, el Estado de Chile no tiene la capacidad para financiar esto, nosotros no podemos seguir avanzando en la votación”.

“Si los peligros que el Consejo Fiscal Autónomo ve son de verdad de una magnitud importante, no digo que no haya reforma, lo que estoy diciendo es que quizá no va a poder salir en enero, porque tendríamos que abocarnos a resolver esos problemas. Quiero ser súper claro; el proyecto no puede avanzar, y esto es una idea muy transversal, si finalmente resulta fiscalmente inviable”, añadió.