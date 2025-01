Inversor estatal e incertidumbre por postura del CFA: los factores que tensionan el debate en pensiones a días del plazo fatal

La Comisión de Trabajo del Senado despachará durante esta tarde-noche la reforma de pensiones. Sin mayores reparos, los parlamentarios terminarán de visar indicaciones relativas a la cobranza previsional y el aumento paulatino de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250 mil pesos, cumpliendo así con el plazo autoimpuesto de la instancia, sin embargo, es el ruido externo el que amenaza la aprobación del proyecto previsional.

A la negativa de la bancada de Republicanos para sesionar durante la última semana de enero y los emplazamientos entre dicha colectividad y Chile Vamos, se sumó el anuncio de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, de presentar en marzo un proyecto para la creación de un inversor estatal de pensiones que compita con las AFP, lo que no cayó bien en la oposición. En el sector cuestionaron el momento elegido para anticipar la iniciativa, considerando la fragilidad del acuerdo.

Fue en este marco que el senador de Evópoli y miembro de la Comisión de Trabajo, Luciano Cruz-Coke, añadió una cuota de tensión al afirmar en Mesa Central de T13 que “hoy día la única que habla de las AFP es la ministra Jara. Está patológicamente obsesionada con las AFP“.

Bajo dicho contexto y tan solo al iniciar la sesión de este lunes, el senador y presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Antonio Coloma (UDI), hizo un llamado a cuidar los acuerdos, considerando el esfuerzo que están haciendo los distintos actores para despachar la reforma.

“Quiero pedir especial cuidado estos días para que, entre nosotros, cuidemos el acuerdo porque no es fácil. Aquí no pueden haber puntos suspensivos respecto de esto porque esto es un esfuerzo grande, en que todos tenemos que pensar en resolver los temas”, solicitó.

Inmediatamente después, Jara pidió la palabra para garantizar que desde el Ejecutivo “hemos sido principales propulsores de este acuerdo y creemos que aquí, a pesar de todo el tiempo que nos hemos demorado, que ha sido un largo trabajo, también difícil, es verdad que hemos logrado confluir en un camino común, así que para que no quede ninguna duda: tenemos una alta valoración de este acuerdo“.

Si bien el pronunciamiento de Jara no influiría en el trámite legislativo, por lo menos en la Cámara Alta, lo que sí tiene altas probabilidades de ralentizar el avance del proyecto es la postura que finalmente adopte el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que este miércoles exhibirá su visión en la Comisión de Hacienda del Senado.

De hecho, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, expresó en conversación con Radio Pauta que si el organismo emite un informe negativo, la iniciativa podría sufrir un retraso.

“Yo no estoy diciendo que no haya reforma, lo que estoy diciendo es que quizás esta reforma no va a poder salir en enero, porque tendríamos que abocarnos a resolver esos problemas”, dijo el parlamentario.

Al respecto, el senador del PPD, Jaime Quintana, sostuvo que “este es el momento para honrar los compromisos, por supuesto para leer el proyecto, y estos organismos autónomos son lo que son, pero finalmente el Congreso no puede abdicar en su responsabilidad“.

Cabe destacar que por acuerdo de los comités parlamentarios, se acordó votar hasta total despacho este próximo jueves la reforma de pensiones en la Sala del Senado. En tanto, este martes y miércoles, visará el proyecto la Comisión de Hacienda y se cursará una invitación al Consejo Fiscal Autónomo, para despejar dudas respecto a la sustentabilidad y viabilidad fiscal de la reforma.