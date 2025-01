Luis Cordero y gastos reservados: “El uso indebido de Monsalve no puede suprimir la importancia que tienen”

Una nueva sesión de la Comisión Especial Investigadora del Caso Monsalve recibió este lunes al subsecretario del Interior Luis Cordero. En la instancia los parlamentarios consultaron por acciones y protocolos a tomar a raíz de la situación protagonizada por la ex autoridad de Gobierno.

En todo momento, el ex ministro de Justicia recalcó que no estuvo al tanto de ningún tipo de información relacionado con la denuncia contra Manuel Monsalve hasta aquel 17 de octubre, cuando el Presidente Gabriel Boric le pide reemplazarlo en el cargo de la subsecretaría del Interior, asegurando que no hubo un sondeo previo a su nombre.

Por otro lado, el subsecretario Cordero detalló el estado de los sumarios administrativos en curso al interior del Ministerio del Interior a funcionarios y funcionarias. Al respecto, recordó que se instruyó un “sumario administrativo en el que se nombró fiscal e instructor a una persona en la administración activa” el pasado 16 de octubre, un día antes de la salida de Monsalve.

“Sin embargo, esta fue mi evaluación posterior, dada las características de los hechos que sirven de base a la investigación de esta comisión y sobre todo con el propósito de garantizar imparcialidad en el funcionamiento del mismo, la Subsecretaría del Interior solicitó, en ejercicio de una atribución general que se encuentra en la Ley Orgánica de la Contraloría, que el sumario administrativo sea instruido por la Contraloría”, sostuvo.

La autoridad de Gobierno se refirió también a los cambios en la relación de quien ostenta el cargo con las policías, lo cuál ha estado en la mira desde que se destapó el caso. Cordero recordó en la instancia que esto fue materia de discusión mientras se legislaba la creación del Ministerio de Seguridad Pública y que ahora “quedará a cargo del futuro ministro de dicha cartera el rol de relacionarse con las policías y no por el subsecretario”.

La arista de los gastos reservados

El subsecretario Cordero explicó que en este tipo de situaciones, “si producto de un sumario se consideran que hay potenciales ilegalidades en el requerimiento, esos gastos son considerados improcedentes y dan origen a responsabilidad patrimonial”. En el caso de los funcionarios públicos, prosiguió el subsecretario, que están desempeñando el cargo daría paso a un juicio de cuentas. Esto debe ser determinado por el sumario de Contraloría y en el caso de Monsalve éste aún está en proceso.

Por ello, informó que “lo que no está rendido es el segundo semestre del año 2024, que se tiene que rendir ahora en el mes de enero”. “¿Por qué en este caso tiene que ser personal? Porque el gasto reservado está asignado a la persona que ejerce el gasto, porque sobre ella recae la declaración jurada”, complementó acerca de la rendición que debe dar el propio Monsalve.

Pero también, fue enfático en su defensa sobre la pertinencia de sus usos y la importancia de estos. Luis Cordero sostuvo tajante que: “Un uso indebido no puede llevar a suprimir la importancia del uso de gasto reservado y la relevancia que tiene para el funcionamiento de la seguridad del país”.

Por lo mismo, reiteró que a raíz de este caso se debe avanzar en más control de dichos gastos reservados. “Todos los requisitos de control para poder ejercerlos adecuadamente sin abuso creo que es más o menos el consenso en el que se ha podido llegar”, remarcó Cordero.