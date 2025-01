Joanna Pérez emplaza a Republicanos por reforma de pensiones: "Si quieren rechacen, pero no obstaculicen los avances"

La diputada de Demócratas, Joanna Pérez, valoró positivamente el acuerdo en pensiones al que llegaron el Gobierno y la Comisión de Trabajo del Senado y que está próxima a ser despachada de la Cámara Alta.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria señaló que “no podemos seguir dilatando gobierno tras gobierno reformas que son importantes en los temas de seguridad social” y destacó especialmente que se hayan tomado en cuenta propuestas de su partido.

“Una de esas propuestas fue la cooperativa de pensiones que la propusimos hace cinco años atrás y solo este sábado el Gobierno ingresó la indicación. Valoro que senadores de oposición y oficialismo lo hayan aprobado, porque crea competencias, que es lo que justamente necesita hoy día el sistema. Las cooperativas son solidarias, las utilidades quedan en sus cooperados, entonces más allá de los otros puntos nosotros valoramos eso”, dijo.

“Creemos que no es lo perfecto, porque creo que habían muchas consignas, mucha ideología de lado y lado y otros que querían defender la industria sí o sí. Entonces, esto es buscar esa postura intermedia y valoro que Chile Vamos haya tratado de liderar, nosotros desde la Cámara lo hicimos como Demócratas”, apuntó.

Pérez ve con buenos ojos la posibilidad de que la Cámara de Diputadas y Diputados, al igual que el Senado, despache el proyecto en enero. Sin embargo, la diputada expresó su desazón con Republicanos, sector que hasta el momento, se ha negado a cancelar la semana distrital para que se pueda votar la reforma durante los próximos días.

“Tenemos que avanzar, no podemos seguir dando falsas esperanzas a los pensionados. Yo lamento que Republicanos esté en esa postura. Si ellos quieren rechazarla que la rechacen pero que no obstaculicen a que podamos avanzar”, sostuvo.

Asimismo, respecto a los diputados oficialistas que han puesto en duda su voto a favor de la reforma, la militante de Demócratas afirmó que “ese tironeo lo hemos visto en muchos temas y no me extraña”.

“Ellos tenían consignas de No+AFP, de matar un sistema y eso no lo han podido hacer, pero no solo hoy día, no lo pudieron hacer en el proceso constituyente ni en determinados momentos. Lo que ha tenido que llevar como mochila este Gobierno, por más que quiera avanzar en muchas materias, es que su complejo ideológico no lo deja avanzar y tiene una oposición bien dura internamente”, estimó.

Por otro lado, consultada sobre unas eventuales primarias presidenciales con otros partidos de oposición, Joanna Pérez adelantó que se está evaluando al menos con Chile Vamos. “Valoramos lo que se hizo en pensiones, nos gustaría seguir avanzando con quién quiera ponerse del lado de Chile, porque creemos que hoy día, más allá de los partidos, de las divisiones, está en juego nuestra estabilidad país, y eso va más allá de la pequeñez, muchas veces de los partidos, de las colaciones, de los bloques. Creo que lo importante es tener programa”, opinó.

“Tenemos candidata presidencial que es Ximena Rincón, buscaremos el momento para poder proclamarla pero lo importante es que estamos abiertos a buscar esa gobernanza. Sea en primera vuelta, en segunda vuelta, nosotros estamos trabajando para tener nuestra plantilla parlamentaria, pero nunca nos hemos cerrado al diálogo y a posibles acuerdos”, concluyó.