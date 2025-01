Proyecto que busca levantar monumento a expresidente Piñera reabre debate sobre su gestión durante el estallido social

Tensión y división ha generado el avance en el Senado del proyecto de ley que busca erigir un monumento al expresidente Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución, a días de la conmemoración del primer año de su fallecimiento. La moción presentada por el presidente de la Cámara Alta, José García Ruminot (RN), avanzó desde la Comisión de Cultura con tres votos a favor y uno en contra.

Con el “objeto de reconocer la trayectoria política y social del expresidente Sebastián Piñera y su aporte al país”, es que se anunció el ingreso de dicho proyecto al Senado.

La intención tras la iniciativa firmada también por los senadores Matías Walker (Demócratas), José Miguel Insulza (PS), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Luz Ebensperger (UDI) es que tenga una tramitación rápida a modo de gesto por el aniversario del fallecimiento del exmandatario. No obstante, el proyecto ha reabierto el debate sobre su rol en materia de derechos humanos, sobre todo, recordando su gestión durante el estallido social en 2019.

Ante las críticas nacientes al proyecto, su autor, José García, defendió este lunes en la Comisión de Cultura que Sebastián Piñera “tuvo un apego irrestricto a los Derechos Humanos”. “Quiero recordar que el Presidente Piñera, naturalmente antes de ser presidente, antes incluso de estar en la política, fue una persona manifiestamente opositora al gobierno militar”, planteó en la instancia quien preside el Senado.

Defendiendo las decisiones del expresidente en aquella época para “reestablecer el orden público”, también recordaron las palabras del Presidente Gabriel Boric destacando a Piñera como “un gran demócrata”. “No creo que el Presidente Boric, que ha tenido coherencia en materia de derechos humanos, en la ceremonia de homenaje, iba a usar esas expresiones si no estuviera de acuerdo”, expuso el senador Iván Moreira (UDI) en la instancia.

Cuestionamientos a la idea

El principal y único opositor en la Comisión de Cultura fue el senador Daniel Núñez (PC), quién en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, dejó en claro que su rechazo “no es un juicio sobre su administración, sino que acá lo que se quiere es enaltecer su figura”.

“No estamos hablando solo un análisis académico sobre sus dos gobiernos, lo que se pretende es rendir homenaje a alguien que tuvo la responsabilidad política principal en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social”, argumentó el parlamentario aludiendo a las personas afectadas con trauma ocular y también a quienes perdieron la vida por accionar de militares.

Dando incluso como ejemplo a su colega legisladora, la senadora independiente Fabiola Campillai, Núñez tildó de “un error garrafal para la democracia” la insistencia en este proyecto.

“Un monumento en honor a Piñera es una provocación inaceptable que desconoce estas heridas que están abiertas en la sociedad chilena. Además, sería un acto de negacionismo frente a las violaciones a los derechos humanos en su segundo gobierno”, expresó.

Consultado por nuestro medio, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, se mostró en la misma línea que el parlamentario del PC. Al respecto, manifestó que “durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera se produjeron las más graves violaciones a los derechos humanos desde el regreso a la democracia”.

“Iniciativas como la que se está planteando sin lugar a duda revictimiza a quienes sufrieron la represión estatal. Por otra parte, iría en contra del deber del Estado de establecer garantías de no repetición de las violaciones a los DD.HH.”, declaró Bustos.

Incluso, el director de Amnistía Internacional Chile recordó que aún siguen llevándose causas judiciales relacionadas con el estallido social. “Sigue tramitándose una investigación que busca esclarecer la responsabilidad de los altos mandos de Carabineros en el gobierno del expresidente Piñera”, apuntó.

Por otra parte, el senador Núñez no desconoció que “Sebastián Piñera fue una figura importante en la derecha chilena”, razón por la que desde el sector han pujado por el levantamiento de este monumento. No obstante, señaló que “eso no justifica” la iniciativa y menos “en un espacio tan simbólico como es la Plaza de la Constitución”.

“Esto también muestra la falta de liderazgo que hay en la derecha, que busca proyectarlo como un referente único. Sin embargo, quiero insistir, no podemos ignorar que su legado está marcado por la violación a los derechos humanos y la incapacidad de responder a las demandas sociales”, reflexionó el parlamentario.

El proyecto será revisado en general en la Sala del Senado este miércoles, y en caso de ser aprobado se dará plazo para el ingreso de indicaciones que serán revisadas el lunes en una sesión de la Comisión de Cultura donde además se invitará a nuevos exponentes.