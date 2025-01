Tomás Lagomarsino por interpelación a la ministra de Salud: "Hay una responsabilidad de ella pero también de sus predecesores"

Este miércoles 22 de enero la ministra de Salud, Ximena Aguilera, enfrentará una interpelación en la Cámara de Diputadas y Diputados, a raíz del aumento en la cantidad de personas en lista de espera y las irregularidades detectadas por Contraloría en distintos centros médicos.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado del Partido Radical y presidente de la Comisión Investigadora sobre listas de espera, Tomás Lagomarsino, señaló que efectivamente “hay una responsabilidad política de ella como ministra, pero también de sus predecesores, no solamente en este Gobierno sino en anteriores”.

“Este problema se ha extendido por años, al menos 15 años en los cuales hemos tenido un sistema desprolijo de manejo de listas de espera”, sostuvo. Además, Lagomarsino apuntó a que hay mejores mecanismos para ir aclarando la manera en que se han gestionado las listas de espera.

“Una interpelación es una jornada en la cual se hacen preguntas y respuestas y no es capaz de abordar en su complejidad y magnitud un problema como es el manejo de las listas de espera. Creo que el trabajo de la comisión especial investigadora va a ser mucho más fructífero. Esto, para llegar no solamente a responsabilidad política si no que a conclusiones y recomendaciones de cómo avanzar en esta materia”, expresó.

Justamente, requerido sobre el trabajo que ha realizado hasta el momento la Comisión Investigadora, el también integrante de la Comisión de Salud explicó que durante enero se recibió en dos oportunidades a la contralora, Dorothy Pérez.

En dichas instancias, contó Lagomarsino, Pérez expuso sobre los 24 informes de Contraloría que contienen “irregularidades y desprolijidades respecto a la eliminación de personas de listas de espera por razones indebidas, personas que se eliminaron por fallecimiento y no estaban muertas, personas que habían sido atendidas y no constaba en ningún lado que habían sido atendidas, entre otras”.

El parlamentario agregó que este mismo martes la comisión tuvo como invitada a la jefa de la División de Gestión de la Red Asistencial (DIGERA), Andrea Solís y que ella “dio cuenta de un sistema informático precario y prehistórico que es una de las grandes causas de todos estos errores, irregularidades y desprolijidades en el manejo de las listas de espera”.

“Este sistema informático que se llama SIGTE claramente está al debe y uno no entiendo cómo, si se habían encontrado tantas debilidades y vulnerabilidades y teniendo el Ministerio de Salud un presupuesto de 14 millones de pesos aprobados para este año 2025, no se ha actualizado en todo este tiempo”, comentó.

En esa línea, el diputado aseguró que lo que se necesita es “un sistema de última generación para el manejo de las listas de espera, donde no haya ninguna vulnerabilidad”.

“La jefa de la división nos contaba que cada hospital y servicio tiene que ir subiendo un excel a la plataforma para que se actualice, lo cual expone a muchas vulnerabilidades. Necesitamos un sistema confiable de manejo de las listas de espera para que no se pierdan personas”, insistió.

Asimismo, Lagomarsino advirtió que el problema podría ser aún mayor de lo que se calcula actualmente, porque Contraloría realizó informes respecto al funcionamiento de un año en 24 hospitales, “pero tenemos muchos años hacia atrás que no fueron examinados y también muchos hospitales a nivel nacional que quedaron afuera”.

“El tamaño de este problema es inconmensurable y claramente necesitamos que el Minsal adopte medidas para actualizar este sistema. Y generar una política de resolución que realmente dé cuenta de la situación actual de millones de personas en listas de espera de especialistas, en listas de espera quirúrgica, además de decenas de miles de personas con garantías explícitas en salud retrasadas”, concluyó.